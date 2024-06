Zălăuanul Alex Băican a promovat în Liga a II-a cu FC Bihor

FC Bihor a promovat în Liga a II-a la finalul acestui sezon al Ligii a III-a, câştigând finala barajului împotriva celor de la CSC Giroda, după 2 – 2 în tur şi 3 – 0 în returul de la Oradea. La formaţia orădeană evoluează şi zălăuanul Alex Băican, jucător ce a început fotbalul la Viitorul Zalău. Sălăjeanul a fost titular în ambele partide, având evoluţii remarcabile în cele două jocuri.

„Au fost nişte meciuri de baraj foarte grele, pentru că la astfel de meciuri este o încărcătură mare atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic. Mă bucur că am reuşit să promovăm în Liga a II-a, fiindcă oamenii din Oradea merită o echipă cel puţin la acest nivel şi sper să facem o figură frumoasă. Mă simt bine la Oradea şi voi da totul pentru a ajuta echipa în meciurile viitoare”, ne-a declarat Alex Băican.

Băican, care evoluează pe postul de fundaş central, s-a transferat la FC Bihor în luna februarie a acestui an, după ce în stagiunea de toamnă a evoluat în Liga a II-a, la CSM Alexandria. În vârstă de 26 de ani, Alex Băican a mai activat la Universitatea Cluj (under 19), CFR Cluj (Under 18), Unirea Jucu, Luceafărul Oradea şi Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

La formaţia bihoreană evoluează şi doi foşti jucători ai SCM Zalău, atacantul Sergiu Jurj şi mijlocaşul Vadim Calugher, care au reuşit astfel să obţină cu FC Bihor ceea ce nu au putut realiza cu SCM Zalău.