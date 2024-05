Viitorul Zalău, campioană judeţeană la juniori C

Viitorul Zalău a dominat în acest an campionatele de juniori rezervate categoriilor C, D şi E, iar la categoria juniori C (under 15), campionatul s-a încheiat la finalul săptămânii trecute, echipa pregătită de Dan Lucaciu devenind campioana Sălajului.

16 victorii din tot atâtea partide disputate a înregistrat Viitorul în această ediţie de campionat, având un golaveraj de 96 de goluri marcate şi 10 primite. În ultima etapă, desfăşurată vineri, Viitorul a învins cu scorul de 10 – 2 SCM Zalău, ocupanta locului secund, ambele echipe fiind premiate la sfârşitul jocului.

La faza interjudeţeană, echipa zălăuană se va duela cu FC Bihor, meciul fiind programat duminică, la ora 16, la Baza Sportivă „Viitorul” din Hereclean.

Clubul manageriat de Daniel Sabou ocupă primul loc şi în campionatele juniorilor D şi E, unde mai sunt de disputat două etape, şansele fiind foarte mari ca Viitorul să câştige campionatul şi la aceste categorii.

Viitorul Zalău (under 15): David Tiţa, Mate Botond, Pusok Patrick, David Borbe, Casian Margin, Matei Krisztian, Andrei Vaida, Matei Brânduşan, Răzvan Sabou, Eduard Zaharie, Cătălin Tanța, Luca Iancu Sălăjanu, Bogdan Micle, Kiraly Oliver, Matei Tite, Vig Erdei Patrick, Ujvarosi Kristof şi Bakai Marco. Antrenor: Dan Lucaciu