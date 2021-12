Transferuri „pe bandă” la SCM Zalău

După o evoluţie sub aşteptările conducerii SCM Zalău, oficialii zălăuani au început „curăţenia de iarnă”. Clubul a reziliat contractele cu Sergiu Jurj, Sergiu Negruţ, Alex Nagy şi Dan Berci, după ce înainte se despărţiseră de Dănuţ Cozma, Răzvan Gorovei şi Andu Moisi. Noile achiziţii nu au întârziat să apară iar conducerea a parafat până în prezent patru transferuri, trei dintre cei veniţi fiind sălăjeni. Florinel Pop, Alexandru Gudea şi Adrian Micaş sunt sălăjenii întorşi acasă, primii doi fiind zălăuani, iar ultimul, din comuna Chieşd.

Florinel Pop a evoluat şi în sezonul trecut la SCM Zalău, fiind o piesă importantă în formula de bază. Jucătorul s-a despărţit în vară de clubul zălăuan, iar conducerea i-a făcut în această iarnă o nouă ofertă, acceptată de fundaş.

„Mă bucur că am revenit acasă. Chiar dacă am fost plecat doar o scurtă perioadă de timp, am învăţat nişte lucruri noi, care mi-au prins bine. Le mulţumesc celor din conducerea SCM Zalău că s-au gândit la mine. Mă simt apreciat şi înseamnă că în perioada petrecută la Zalău, m-am ridicat la standardele lor. Sper să am evoluţii cât mai bune, care să ajute echipa, pentru că aceasta este cel mai important”, a precizat fundaşul.

Alexandru Gudea vine de la Minaur Baia Mare, dar în carieră a mai activat la FC Zalău, Farul Constanţa, Concordia Chiajna, Unirea Tărlungeni şi CS Mioveni, evoluând chiar şi la nivelul Ligii I.

„Vreau să le mulţumesc celor din conducere pentru interesul care şi l-au arătat în realizarea acestui transfer. Mă bucur mult că am revenit acasă, îmi doresc să avem un parcurs cât mai bun şi să reuşim să ne calificăm în play-off, apoi chiar să promovăm”, a afirmat noul goalkeeper al Zalăului.

Adrian Micaş a jucat în Liga a II-a cu FC Comuna Recea, iar ultima dată a activat tot la Minaur Baia Mare.

„Le mulţumesc celor din conducere că, deşi m-au dorit de mult timp şi eu am ales altceva, n-au renunţat la ideea de a fi jucătorul lor şi, într-un final, acest lucru s-a realizat. Vin cu gânduri pozitive şi, având în vedere situaţia din clasament, ne jucăm şansa până la capăt. Mă bucur că sunt acasă”, a declarat mijlocaşul.

Al patrulea transfer a fost realizat chiar marţi, Adrian Şter, un fotbalist ce a activat în acest an cu AFC Hermannstadt în Liga I, iar ultima echipă pentru care a jucat este Ceahlăul Piatra Neamţ. În carieră, fotbalistul originar din Baia Mare a mai evoluat la Minaur Baia Mare, CFR II Cluj, FC U Craiova şi Comuna Recea.

Share Tweet Share