Tenismena Ioana Lung a câştigat „Trofeul Aqua Carpatica” de la Braşov

Fără nicio îndoială, Ioana Lung este unul dintre cele mai bune produse la ora actuală ale tenisului sălăjean, având numai clasări pe podium la toate turnee din acest an. Ultima competiţie la care a participat sportiva legitimată la Palatul Copiilor Zalău a avut loc la Braşov şi s-a încheiat marţi, 24 noiembrie. „Trofeul Aqua Carpatica” este turneul la care a evoluat zilele trecute Ioana Lung, aceasta concurând la categoria 18 ani, unde a avut un parcurs fără greşeală.

În primul meci, zălăuanca a învins-o în două seturi (6 – 2, 6 – 1) pe Daria Săvulescu, de la Dinamo Bucureşti, iar în sferturile de finală a dispus tot în două seturi de timişoreanca Anca Amal Isac, 6 – 3, 6 – 1. Obişnuită cu victoriile în două seturi şi de la turneele anterioare, Ioana Lung şi-a respectat blazonul şi în semifinale, impunându-se cu 6 – 4, 6 – 1 în faţa sportivei Daria Pastoric, din Câmpulung Muscel. În finală, tenismena de la Palatul Copiilor a întâlnit-o pe braşoveanca Antal Rebeka, sportivă în faţa căreia a pierdut în vară, la Naţionale. De această dată, Ioana Lung şi-a luat revanşa şi s-a impus în super tie-break cu 10 – 8, după 3 – 6, 6 – 4 în primele două seturi.

„A fost un turneu puternic, cu jucătoare bune. Am jucat la categoria de vârsta 18 ani. Am avut patru meciuri, dintre care trei chiar foarte echilibrate. Cea mai grea mi s-a părut finala, poate și pentru că în vară am pierdut la naționale în faţa sportivei din Braşov. După ce am cedat primul set cu 6-3, am reușit sa îmi găsesc puterea de a reveni și de a mă impune în final cu 6-4 şi 10-8 în super tie-breack. Sunt foarte mândră de mine și bucuroasa că am reușit să revin și să îmi demonstrez că pot mai mult. De asemenea, consider ca la acest succes au participat și Andrei Brisc, cu care mă antrenez constant în ultima perioadă şi Thomas Florean, care îmi este sparring-partner. Amândoi contribuie la îmbunătățirea jocului meu, fiind jucători foarte buni şi reușind să îmi ofere încredere și sfaturi şi în afara terenului”, ne-a declarat Ioana Lung.

Luna trecută, tenismena zălăuană a mai câştigat un turneu în Alba Iulia, tot la categoria 18 ani, iar în luna septembrie a ocupat locul doi la un alt turneu desfăşurat tot în Alba Iulia. Şi anul a început bine pentru Ioana Lung, devenind câştigătoarea unui turneu desfăşurat în Oradea în luna ianuarie, la categoria 16 ani, apoi au urmat două locuri trei la două turnee desfăşurate la Cluj.

Pentru Ioana Lung a fost ultimul turneu din acest an, următoarea competiţie fiind programată în luna ianuarie, Campionatul Naţional – ediţia de iarnă.