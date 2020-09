Sportul Şimleu s-a calificat în faza a III-a a Cupei României

Sportul Şimleu Silvaniei continuă seria rezultatelor pozitive. Jucătorii antrenaţi de George Zima s-au calificat în faza a III-a a Cupei României, după ce au dispus miercuri de CSM Sighetu Marmaţiei cu scorul de 2 – 1, într-o partidă desfăşurată pe terenul maramureşenilor.

Sportul Şimleu venea după două victorii şi o remiză, unul dintre succese fiind obţinut în prima fază a Cupei României, pe teren propriu, în faţa celor de la SCM Zalău, în urma executării loviturilor de departajare.

Şimleuanii au ratat trei ocazii importante în prima jumătate de oră, după care au reuşit deschiderea scorului. Daniel Contraş a trimis un şutat la poarta sighetenilor în minutul 35, iar Alexandru Cătuna a deviat balonul în proprie poartă. Gazdele au replicat la scurt timp, la prima ocazie importantă, golul fiind marcat de Viorel Zbona, în minutul 43, printr-un şut din interiorul careului.

La pauză s-a intrat cu scor egal, 1 – 1, dar şimleuanii au simţit că pot obţine mai mult de la acest joc, iar la pauză, antrenorul George Zima l-a aruncat în luptă pe „omul foarfecă”, senegalezul Gueye Mansour, care a adus un plus în atacul Şimleului. Ocaziile la poarta gazdelor nu au întârziat să apară, iar golul calificării a venit în minutul 81, fiind marcat de Răzvan Pop.

„Suntem fericiţi pentru calificare şi că am reuşit să continuăm seria rezultatelor pozitive. Am avut parte de un joc complicat, încărcat, oboseala de pe drum şi-a pus amprenta pe evoluţia noastră. Am pornit la ora 10:30 din Şimleu şi la 16:30 am intrat pe teren. Mă bucur că băieţii mei au înţeles că nu avem nevoie de scuze la finalul jocului şi trebuie să facem tot ce ţine de noi ca să mergem în turul următor după cele 90 de minute. Am întalnit o echipă ambiţioasă, arţăgoasă, cu trei, patru jucători interesanţi pentru nivelul Ligii a 3 a. În mare parte, am condus cursul jocului şi victoria echipei mele este meritată”, ne-a declarat antrenorul Şimleului, George Zima.

Faza a III-a a competiţiei este programată în data de 7 octombrie.

Următorul meci pentru Sportul Şimleu este programat sâmbătă, la ora 17, pe terenul formaţiei Progresul Şomcuta Mare, partidă din cadrul etapei e IV-a a Ligii a III-a de fotbal.