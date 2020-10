Sportul Şimleu dă vina pe DSP Sălaj pentru înfrângerea cu SCM Zalău

„Diferenţa în acest joc a făcut-o DSP Sălaj”, susţine preşedintele Sportul Şimleu, Ioan Gurzău

Aşteptat cu sufletul la gură de majoritatea iubitorilor de fotbal din Sălaj, mai ales că Sportul Şimleu eliminase SCM Zalău în prima fază a Cupei României la penalty-uri, derby-ul sălăjean dintre SCM Zalău şi Sportul Şimleu a fost urmărit de peste aproape 200 de persoane, majoritatea privind meciul din afara stadionului ca urmare a restricţiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus.

Partida a fost una spectaculoasă, mai ales în prima parte, când s-au şi marcat nu mai puţin de cinci goluri, iar al şaselea a fost înscris în repriza secundă, rezultatul final fiind 4 – 2 în favoarea Zalăului.

Chiar dacă au felicitat echipa din Zalău pentru victorie, şimleuanii s-au arătat indignaţi la finalul partidei de faptul că DSP Sălaj a dat aviz favorabil clubului SCM Zalău pentru disputarea jocului de sâmbătă, fără a cere refacerea unui nou test RT-PCR.

„Felicit echipa din Zalău pentru victorie, dar diferenţa în acest meci a făcut-o DSP Sălaj, iar noi am sesizat instituţiile abilitate. Noi am fost obligaţi să repetăm testarea, după ce trei jucători au fost depistaţi pozitiv, iar cei de la Zalău nu au fost trataţi cu aceeaşi unitate de măsură. Nu este în regulă şi nu este sportiv. Cineva trebuie să răspundă pentru această treabă. Am făcut şi o sesizare la FRF, deoarece SCM Zalău trebuia să urmeze aceleaşi proceduri ca şi noi, fiindcă jucătorii depistaţi pozitiv au jucat în etapa trecută”, a declarat preşedintele Sportul Şimleu, Ioan Gurzău.

De cealaltă parte, zălăuanii consideră că a fost respectat Protocolul de Desfăşurare a Competiţiilor, sezon 2020-2021, emis în luna septembrie de FRF, menţionând că forul condus de Răzvan Burleanu şi-a dat acceptul desfăşurării meciului în dimineaţa zilei de sâmbătă.

„Consider că a fost un spectacol fotbalisti agreabil, după toată tevatura care s-a făcut în ultimele zile. Mă bucur că am marcat patru goluri, dar sunt puţin nemulţumit de faptul că am încasat două. Şi Sportul Şimleu a făcut un joc bun, iar locul trei pe care-l ocupă în clasament nu este întâmplător. Felicit băieţii şi mă bucur că au avut puterea să revină de la 1 – 2. Cât priveşte supărarea celor de la Şimleu, nu cred că am fost trataţi cu o altă unitate de măsură. Dacă este să vorbim despre o retestare, în aceeaşi situaţie au fost şi ei, pentru că şi lor le-au mai ieşit doi jucători pozitiv la retestare. Sâmbătă dimineaşa, noi am trimis la Federaţia Română de Fotbal avizul primit de la DSP Sălaj, iar FRF a dat acceptul disputării partidei”.

Sportul Şimleu a efectuat un prim test luni, 19 octombrie, în urma căruia au fost depistaţi pozitiv trei jucători, refăcând testul în cursul zilei de miercuri, la care au mai fost depistaţi pozitiv un jucător şi antrenorul George Zima.

SCM Zalău a avut programată testarea pentru ziua de joi, 19 octombrie, după ce, la începutul săptămânii, un jucător al clubului fusese depistat pozitiv. În urma testării efectuate joi, alţi doi jucători au fost depistaţi pozitiv.