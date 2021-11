Sportul Șimleu a umilit Zalăul pentru a doua oară în acest sezon

SCM Zalău nu mai sperie pe nimeni în campionat, iar echipa care în sezonul trecut a fost la câteva secunde de Liga a II-a, riscă să nu mai prindă nici play-off-ul în acest sezon, în ciuda unui buget mai mare decât în anul competițional anterior.

După victoria obținută în tur pe Stadionul Municipal, Sportul Șimleu le-a predat sâmbătă, pe teren propriu, o nouă lecție de fotbal celor de la SCM Zalău. Formația de la poalele Măgurii s-a impus cu 2 – 0 la capătul unui meci în care a fost superioară Zalăului la toate capitolele. Zalăul a avut o ocazie mare de a marca în debutul partidei, după care, nu a mai impresionat cu nimic în prima parte, în timp ce gazdele au marcat de două ori până la pauză. Scorul a fost deschis în minutul 33, de Cătălin Vaida, după o gravă eroare a portarului Leonard Mureșan, iar după numai câteva minute, Gueye Mansour a majorat avantajul, scăpat de sub marcaj de fundașii zălăuani.

În partea secundă, Zalăul a arătat ceva mai bine, având câteva situații bune de a marca, dar jocul a fost departe de ceea ce ar trebui să arate o echipă cu pretenții la promovare.

“Mă bucur că echipa a demonstrat încă o dată că atunci când este organizată și nu facem greșeli individuale, putem să încurcăm orice echipă, indiferent de buget și de condiții. Un lucru foarte important este și faptul că nu am luat gol. Înseamnă că jucătorii au depus efort și sunt responsabili. Înaintea partidei, venind de la Satu Mare spre Șimleu, mă gândeam câte puncte am fi avut în acest moment dacă nu pierdeam pe finalurile de meciuri și câte puncte ar fi avut adversarele dacă nu ne-ar fi dat gol în ultimele minute. În timpul jocului, m-am gândit de foarte multe ori la acest lucru, să nu pățim și astăzi la fel și uite că a ieșit bine”, a declarant Dacian Nastai, antrenorul echipei Sportul Șimleu.

SCM Zalău rămâne pe locul cinci după eșecul de la Șimleu, cu 18 puncte, în timp ce Sportul Șimleu a urcat pe poziția a șasea, acumulând 16 puncte.

În etapa viitoare, Zalăul va primi vizita celor de la Minaur Baia Mare, în timp ce Sportul Șimleu va evolua tot pe teren propriu, urmând să întâlnească CSM Satu Mare.