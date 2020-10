Şimleuanul Ioan Laslo, locul şase la un concurs de culturism desfăşurat în Ungaria

În ciuda faptului că a împlinit 58 de ani, şimleuanul Ioan Laslo nu renunţă la culturism, sportul pe care-l practică de peste 25 de ani şi prin care a devenit consacrat la nivel naţional. O prezenţă constantă pe podium la ultimele şapte ediţii ale Campionatului Naţional, Ioan Laslo a participat sâmbătă la un concurs de culturism desfăşurat în Sala Polivalentă a Universităţii din Miskolc – INBA Elite Tour Grand Prix – eveniment în cadrul căruia a concurat la categoria masters. Dezavantajul şimleuanului a fost faptul că masters a fost o categorie open, unde au avut dreptul să concureze sportivi cu vârsta de peste 40 de ani, Ioan Laslo având 58 de ani.

„Eu şi încă un sportiv am fost la 58, respectiv 59 de ani, toţi ceilalţi sportivi fiind sub 45 de ani şi foarte bine pregătiţi. M-am pregătit cât am putut de bine şi aş fi vrut să aduc o medalie pentru INBA România, dar la final m-am clasat pe locul 6. Este un rezultat care mă mulţumeşte, având în vedere că am concurat cu sportivi mai tineri decât mine chiar şi cu 17 ani”, ne-a declarat culturistul din Şimleu Silvaniei.

Internaţional Natural Bodybuilding Associaţion a fost înfiinţată în America în 1988, iar în România a luat fiinţă în 2017.

Ioan Laslo urma să participe sâmbătă, 24 octombrie, la Campionatul European INBA, programat la Florenţa, în Italia, înscriindu-se la categoria 50 – 60 de ani, însă a renunţat la eveniment din cauza pandemiei de COVID-19.

Ioan Laslo este preşedintele CS Gold Gym Şimleu Silvaniei, acesta activând în trecut ca sportiv la Armătura Zalău şi AS Mobila Şimleu Silvaniei.