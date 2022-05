SCM Zalău şi-a prezentat vineri noul antrenor principal

Cristian Lupuţ, orădeanul de 44 de ani care va antrena SCM Zalău în sezonul viitor, a fost prezentat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă. În cadrul aceluiaşi eveniment, la care a fosat prezent şi managerul Marius Paşca, a fost prezentat şi preparatorul fici cu care va lucra Lupuţ, Sergiu Moga.

„Mi-am dorit şi în trecut să ajung la Zalău, fiindcă este un club serios, care oferă condiţii bune, peste nivelul Ligii a III-a. Am fost întotdeauna adeptul formării echipelor şi de aceea am venit şi la Zalău, să formez o echipă competitivă de Liga a III-a, cu care să ne batem la primele locuri. De fapt, acesta este şi primul obiectiv, calificarea în play-off. Va trebui să aducem o serie de jucători pentru sezonul următor, însă, pentru mine, selecţia este continuă. Vreau să implementez jucătorilor o mentalitate de învingător, iar atunci când intrăm pe tunelul stadionului, toată lumea să fie focusată la meciul care urmează să-l disputăm. Va fi nevoie de multă muncă, trebuie să recunoaştem. O problemă o reprezintă juniorii, fiindcă va trebui să găsim juniori de valoare, pentru a nu exista o discrepanţă atât de mare între ei şi seniori”, a declarat Cristian Lupuţ la conferinţa de presă.

„Am apelat la serviciile lui Cristian Lupuţ, fiindcă este un nume la nivelul Ligii a II-a. Majoritatea meciurilor le-a antrenat la acest nivel şi, împreună cu colegul său, Sergiu Moga, are puterea şi valoare necesară să ducă echipa în sezonul viitor între primele patru echipe din serie. Astăzi s-a semnat contractul şi sperăm să fie de bun augur”, a afirmat şi managerul Marius Paşca.

Cristian Lupuţ a antrenat Luceafărul Oradea la nivelul Ligii a III-a, iar în Liga a II-a a pregătit echipele Aerostar Bacău şi Viitorul Pandurii Târgu Jiu, cu ultima calificându-se în semifinalele Cupei României, unde a întâlnit Universitatea Craiova.

Cristian Lupuţ va colabora la nivelul băncii tehnice cu unul dintre antrenorii zălăuni din cadrul clubului, cele mai vehiculate nume fiind Claudiu Cornaci şi Marius Muntean.

