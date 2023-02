SCM Zalău a părăsit Cupa României în faza sferturilor de finală

Voleibaliştii de la SCM Zalău au avut parte de două meciuri „de foc” într-un interval de cinci zile. După ce a primit sâmbătă vizita liderului, Steaua Bucureşti, miercuri, formaţia condusă de sârbul Dragan Kobiljski a întâlnit, tot pe teren propriu, Dinamo Bucureşti. A fost un duel contând pentru returul sferturilor de finală ale Cupei României, în tur, dinamoviştii impunându-se cu 3 – 0.

Formaţia din Capitală a menajat o parte dintre titulari în disputa de miercuri, cu Zalăul, iar jocul a fost mult mai disputat decât cel din tur. Bucureştenii s-au impus în primul set cu 25 – 15, iar în actul secund, situaţia a fost mult mai echilibrată. Setul a ajuns în prelungiri, iar la 27 – 26 pentru SCM Zalău, Rareş Bălean, zălăuanul transferat la Dinamo în vara anului trecut, a atacat în aut, oaspeţii contestând decizia arbitrilor. S-a făcut astfel 28 – 26 pentru SCM Zalău şi 1 – 1 la seturi, iar parţialul trei le-a revenit tot zălăuanilor, care s-au impus cu 25 – 23. A fost ultimul set câştigat de zălăuani, dinamoviştii adjudecându-şi setul patru cu 25 – 21 şi cu 15 – 12 tie-break-ul, impunându-se astfel cu 3 – 2 la general.

„Ştiam că va fi un meci dificil, pentru că echipa Zalăului joacă bine pe teren propriu. Probabil, după setul câştigat, care ne-a asigurat calificarea în Final-Four, nu am mai fost la fel de concentraţi, dar mă bucur că am revenit pe final şi am câştigat meciul. Sala din Zalău va fi mereu un loc special pentru mine. Este plăcut să joci în faţa publicului zălăuan”, a declarat la finalul partidei zălăuanul Rareş Bălean.

Pentru SCM Zalău urmează sâmbătă duelul din deplasare cu CSM Suceava, programat la ora 14:00. Sucevenii ocupă ultimul loc în Divizia A1, cu doar două puncte acumulate, în timp ce SCM Zalău se situează pe poziţia a şasea, cu 25 de puncte.