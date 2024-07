Sârbul Goran Kurtes, cooptat în conducerea tehnică a HC Zalău

Bugetul echipei HC Zalău, ultimele transferuri, jucătoare noi, un nou antrenor care va face parte din echipa tehnică, sezonul de pregătire, dar și ținta pentru viitorul sezon competițional, toate aceste subiecte au fost prezentate și analizate astăzi într-o conferință de presă organizată și susținută de managerul Gheorghe Tadici. Ultima noutate este cooptarea în echipa tehnică a clubului a antrenorului sârb Goran Kurtes. De-a lungul anilor, Goran a lucrat cu mai multe echipe din România, la Constanța, Râmnicu Vâlcea, Ploiești, dar și la alte cluburi. Gheorghe Tadici a apreciat că tehnicianul îi va fi de folos în pregătirea formației în noul sezon competițional, totul din dorința de a puncta rezultate importante.

Apoi, managerul a făcut referire la bugetul clubului, un buget pe marginea căruia s-a speculat mult, iar în unele cazuri, diferite aprecieri apărute într-o anumită parte din presa locală au fost eronate. „Publicul trebuie să știe adevărul. Înainte de alegeri, unii își făceau probleme pentru HC Zalău și că se dublează acest buget. Unii au avansat un buget de aproximativ 1,2 milioane de euro. Erau foarte interesați de această sumă și era o mare problemă dacă se întâmpla, dar nu-și făceau probleme de bugetele unor echipe, bugete minimale de 1,5 milioane, poate de 3, 4 sau 5 milioane, mult mai mari decât al nostru. La sfârșitul lunii iunie a fost votat bugetul, un buget de 4,1 milioane de lei, pentru anul sportiv 2024 – 2025. O simplă împărțire ne arată că suma lunară este de puțin peste 340.000 de lei”, a explicat liderul clubului sălăjean. Potrivit acestuia, în buget nu ar fi fost prinsă echipa de junioare și cea de tineret, echipe formate din zălăuance, din eleve. Toate sunt junioare. Managerul echipei zălăuane a spus că nu a înțeles de ce nu s-au alocat bani și pentru tineret și junioare, asta în timp ce pentru formații de la cluburi locale private au fost alocați bani, iar acolo merg și fonduri de la părinți sau din sponsorizări. Ce nu s-a înțeles, a mai spus managerul, este că în regulamentul Federației Române de Handbal se arată clar că este obligatorie formarea sportivelor de la echipe de junioare, de tineret. Au nevoie de echipament, de transport, masă, cazare, de cantonamente, antrenor, asistent medical și de un lider de echipă, iar toate acestea costă. În cadrul întâlnirii, Gheorghe Tadici s-a întrebat ce se întâmpla dacă ar fi contactat pentru a aduce la echipa de senioare jucătoare scumpe, de talie internațională, cu pretenții financiare deosebit de mari, jucătoare care au fost contractate de alte cluburi din țară? Sunt sportive, a explicat managerul, care sunt plătite lunar cu 3.000, 4.000, 5.000, cu 6.000 de euro sau chiar cu mai mult.

Pregătiți de muncă

O noutate este cooptarea în echipa tehnică a clubului a tehnicianului sârb Goran Kurtes, acesta fiind prezentat în cadrul conferinței de presă. În ultimii ani, antrenorul a lucrat cu mai multe echipe de handbal din țara noastră, vorbește limba română, s-a acomodat în țara noastră și cunoaște handbalul de performanță. „Am apelat la dumnealui pentru că nu am ajuns la un numitor comun cu alți antrenori, nici financiar, nici sportiv. Pretențiile unora sunt exagerate. Am ajuns la o înțelegere cu Goran și sper să facem treabă bună”, a punctat liderul clubului. Banii fiind puțini, la club sunt angajate doar trei persoane cu salarizare în totalitate de aici, iar ceilalți sunt cu contracte de câteva ore pe zi.

Jucătoare noi la echipă

Un alt aspect prezentat a fost cel privind transferurile. Bugetul limitat face ca echipa să nu-și permită jucătoare scumpe, cu mare experiență. Nu, echipa zălăuană alege jucătoare tinere, din țară pe care le pregătește, le crește aici, Tadici le formează pentru handbalul de performanță. În aceste condiții financiare, oficialii clubului și-au propus pentru noul an competițional o clasare în pozițiile 10 – 12, dar și pregătirea unor jucătoare tinere pentru Naționala României. În privința transferurilor, de la echipă au plecat Țăgean, Popescu, Toth, Prycop, Necula și Bujor, dar au venit alte șase sportive: Vintilă, Vulcan, Andrița, Niță, Năstasă și Mouna Jlezi. În această lună urmează pregătirea echipei pe plan local, iar apoi un cantonament la Cheile Grădiștei și participarea la câteva turnee de verificare. A urmat apoi explicația referitoare la despărțirea de fosta internațională Valeria Motogna de la echipa de tineret. „Vreau să clarific lucrurile în privința doamnei Motogna pe care eu, subsemnatul Tadici, am luat-o și tot eu am hotărât că trebuie să fie în postura respectivă, cea de port-drapel la Jocurile Olimpice din 2008. Sunt niște domni care îmi atrag atenția că a fost port-drapel. O parte din cariera ei se leagă de subsemnatul. A avut contract până la 1 iunie, dar activitatea efectivă s-a încheiat la 1 aprilie. În perioada ce a urmat s-a lucrat foarte puțin, cu doar câteva jucătoare. Eu am convocat echipa de tineret pentru că s-a încheiat campionatul și nu am fost chemat la nicio analiză, la o discuție. Atunci a venit și doamna Motogna și a avut o singură intervenție pe final. Aici, tot în sala asta, erau trei jucătoare care mi-au spus că nu mai doresc, că ar vrea la junioare 1, că la școala doamnei se intenționează să se facă o echipă de junioare 1. Le-am mulțumit, n-am avut obiecții. Noi am ajutat mult această școală, în timp ce noi am fost informați că mai primeau și bani din altă parte. Asta a fost, dar au fost și alte motive pe care nu vreau să le spun. De asta nu a mai fost prelungit acest contract”, a mai spus Tadici în cadrul conferinței de presă. În finalul întâlnirii, sârbul Goran Kurtes i-a mulțumit lui Gheorghe Tadici pentru încredere, pentru faptul că l-a cooptat în echipa tehnică a formației zălăuane.