S-a stins din viaţă fostul inspector Ioan Bal Crişan, unul dintre întemeietorii handbalului feminin zălăuan

Era anul 1978 când Ioan Bal Crişan, în calitate de inspector şcolar de educaţie fizică şi sport, din dorinţa de a dezvolta sportul din judeţ, în special cel zălăuan, a înfiinţat Clubul Sportiv Şcolar Zalău, al cărui prim director a fost Romitan Ezechil, cel care s-a stins din viaţă în urmă cu doi ani, la vârsta de 76 de ani.

Ioan Bal Crişan a fost un nume de rezonanţă şi pentru handbalul feminin zălăuan, înfiinţând, tot în ’78, alături de Gheorghe Tadici şi de Simion Taloş, prima echipă de handbal feminin în oraşul de la poalele Meseşului, denumirea acesteia fiind Didactica Zalău.

„Sunt profund afectat de dispariţia celui care a fost Ioan Bal Crişan. L-am pierdut pe cel care a înfiinţat echipa Didactica Zalău. Din punctul meu de vedere, a fost unul dintre cei mai importanţi oameni ai sportului sălăjean din ultimii 50 de ani. A fost omul care a pus şi bazele Clubului Sportiv Şolar Zalău, tot în 1978, când s-a înfiinţat şi Didactica. Este omul care m-a întors din drum la începutul carierei mele şi care m-a adus la Zalău. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a afirmat Gheorghe Tadici despre cel care i-a fost nu numai îndrumător în anumite momente ale vieţii, ci şi naş de cununie.

„Stimaţi colegi şi sportivi, sportul este latura care dă rotunjime întregului datorită învăţării, reciproca fiind valabilă. Prin responsabilitatea funcţiei pe care am avut-o, aceea de Inspector şcolar de educaţie fizică, am fost foarte aproape de această instituţie şi am constatat bogăţia acestui colectiv de profesori, avuţia cea mai de preţ, dată de calitatea elevilor lor. În cei 30 de ani, Clubul Sportiv Şcolar Zalău, s-a dovedit a fi o unitatea puternică în ierarhia sportului naţional de performanţă. Are istorie, şi-a construit o tradiţie şi a câştigat propria identitate la nivel naţional”, sunt o parte din cuvintele regretatului inspector la împlinirea a 30 de ani de activitate a CSS Zalău.

Ioan Bal Crişan s-a stins din viaţă marţi, 23 august, la vârsta de 79 de ani. Ceremonia funerară va avea loc joi, 25 august, de la ora 12:00, în localitatea Ileanda, unde fostul inspector s-a stabilit după pensionare.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.