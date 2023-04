S-a stins din viaţă Dan Mirişan, zălăuanul devenit unul dintre cei mai cunoscuţi antrenori de tenis din România

Tenisul românesc este în doliu, Dan Mirişan, unul dintre cei mai cunoscuţi antrenori de tenis din România, trecând în nefiinţă mult prea devreme, la doar 42 de ani. Dan Mirişan s-a născut la Zalău, practicând tenisul la Palatul Copiilor sub îndrumarea regretatului Petru Bologa, fiind coleg cu Mihai Anca, actualul profesor şi antrenor de tenis de la Palatul Copiilor Zalău.

„Am fost colegi, am practicat tenisul împreună sub îndrumarea domnului Bologa şi am rămas prieteni foarte buni. Mergeam în ultimii ani împreună cu Dan într-un cantonament la Câmpulung Muscel. Practic, el era principalul organizator al acelui eveniment, care, cred că nu va mai avea loc dacă nici Dan nu mai este printre noi”, ne-a declarat Mihai Anca, profesorul de la Palatul Copiilor Zalău.

A urmat apoi cursurile actualului Colegiu Naţional „Silvania” Zalău, apoi a fost admis la Institutul de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti. S-a stabilit în Capitală, unde şi-a întemeiat şi o familie, fiind antrenor la mai multe cluburi din Bucureşti. A fost antrenor şi la Dinamo Bucureşti, devenind un antrenor apreciat de Federaţia Română de Tenis.

„A fost un munte de om, am avut o relaţie foarte bună, iar când mergeam la Bucureşti pentru diverse evenimente, mă cazam la el. Încă nu realizez că, de fapt, Dan nu mai este printre noi. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a afirmat şi Constantin Carp, antrenorul de tenis de la CSM Zalău.

„Federația Română de Tenis regretă dispariția antrenorului Dan Mirișan, un tehnician serios și dedicat acestei meserii. În cele peste două decenii de activitate, Dan Mirișan a pregătit sportivi care au ajuns campioni naționali, iar în urmă cu un deceniu a fost membru al Comisiei de Disciplină al Federației Române de Tenis. Federația Română de Tenis transmite condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, este mesajul Federaţiei Române de Tenis.