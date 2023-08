Pugilistul Paul Magdaş a devenit campion naţional în premieră

Rezultat de excepţie pentru pugilistul Paul Magdaş, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Municipal Zalău şi pregătit de Adrian Popuţea. Sportivul zălăuan a participat la Campionatul Naţional de Box rezervat categoriei Under 22, reuşind să cucerească la final medalia de aur. În competiţia de la Târgu Mureş, Magdaş a concurat la categoria +92 de kilograme, câştigând în primul meci în faţa timişoreanului Marius Dărăban, câştigătorul Cupei României Under 22. În semifinale, zălăuanul a trecut de orădeanul Marius Cizer, cu care a fost coleg la lotul naţional şi la Centrul Olimpic. În finală, Magdaş l-a avut ca adversar pe Darius Călin, din Târgu Mureş, câştigătorul Cupei României în 2022 şi medaliat cu argint la ediţia din acest an. Pugilistul de la CSM Zalău şi-a continuat forma bună din primele două meciuri şi a reuşit să se impună în faţa sportivului gazdă, devenind astfel, în premieră, campion naţional.

Magdaş a început boxul în 2014, iar timp de patru ani a fost antrenat de Ioan Popa. Din 2018, de pregătirea sportivului se ocupă Adrian Popuţea, triplu câştigător al Cupei României la seniori.

130 de meciuri a boxat până în prezent Paul Magdaş, având 114 partide câştigate.

„În felicit pe Paul pentru rezultatul obţinut. Au fost trei meciuri foarte grele, iar Paul nu a abandonat niciun moment lupta, îndeplinindu-şi obiectivul propus”, a declarat Adrian Popuţea.