Primul meci şi prima victorie în boxul profesionist pentru Andrei Florian

După meciuri susţinute în karate shotokan, în kickboxing şi în boxul amator, polisportivul sălăjean, Andrei Florian, a susţinut primul meci în boxul profesionist, în cadrul unei gale desfăşurată la finalul săptămânii trecute, la Sânmartin (Bihor).

Susţinut de un grup numeros de suporteri din Sălaj, pugilistul sălăjean a obţinut o victorie clară în faţa unui adversar din Bulgaria, în vârstă de 26 de ani, cu şase meciuri disputate la profesionişti. Florian a reuşit chiar un knockdown în prima repriză, punându-şi adversarul la podea pentru câteva secunde.

„A fost un meci greu, dar a fost o experiență unică. Mă bucur ca am reușit să câștig. După knockdown-ul din prima repriză, am fost impulsionat de susținerea oamenilor din sală, m-a ajutat mult energia celor 400 de spectatori. Țin să mulțumesc în primul rând staff-ului meu, care a fost un factor decisiv în obţinerea acestei victorii. Managerului meu, domnul prim vicepreşedinte al Ligii Profesioniste de Box, Viorel Plosca, care mi-a oferit această oportunitate, antrenorului meu, fostul campion WBC, Victor „Lupo” Puiu, cu care, deși lucrez de doar o lună, am reușit să fac niște progrese uriașe pe partea de box, oferindu-mi încredere din colțul ringului. Nu în ultimul rând, vreau să îi mulţumesc tatălui meu, care mă sprijină necondiţionat. Am niște oameni de calitate în spate, iar în 2024 îmi doresc să scriu istorie pentru sportul românesc”, ne-a declarat Andrei Florian.

În luna februarie a anului viitor, sportivul din Crişeni va urca în ring în cadrul unei gale ce va avea loc în Germania.