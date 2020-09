Preşedintele Federaţiei Române de Karate Tradiţional, prezent la deschiderea secţiei de karate din cadrul SCM Zalău

Înfiinţat în vara anului trecut, Sport Club Municipal Zalău a avut la început doar secţie de fotbal, dar conducerea a anunţat că vor fi înfiinţate şi alte ramuri sportive. A urmat voleiul, unde SCM Zalău are echipă în primul eşalon, apoi karate, conducerea Primăriei Zalău alegând să colaboreze cu multiplul campion mondial şi european, Călin Marincaş, care nu de mult timp îşi înfiinţate clubul Seiko Zalău.

Deschiderea oficială a acestei secţii a avut loc joi, la sediul Primăriei Zalău, eveniment la care a fost invitat şi preşedintele Federaţiei Române de Karate Tradiţional, Nicolae Mărăndici.

„Am venit la invitaţia prietenului şi colegului meu, sensei Călin Marincaş, pentru deschiderea secţiei de karate din cadrul Sport Club Municipal Zalău, ceea ce este o mare realizare.Chiar vorbeam şi cu domnul primar (Ionel Ciunt, n.r.) la care am fost în vizită că dintre toate cluburile municipale din ţară, secţii de karate sunt doar la Zalău, Slatina, Ploieşti şi Galaţi. Sunt foarte încântat de energia pozitivă a oamenilor de aici, sunteţi o mare familie, ceea ce este foarte important”, ne-a declarat preşedintele FRKT.

Sensei Nicolae Mărăndici a vorbit şi despre alegerile ce urmează să aibă loc în perioada imediat următoare la Federaţia Română de Karate Tradiţional, afirmând că-l va propune pe Călin Marincaş unul dintre antrenorii lotului naţional.

„Toţi colegii mei din Federaţie m-au determinat să continui. Avem un interes comun, prin care să facem nu doar performanţă sportivă, ci şi performanţa de a crea caractere importante şi puternice pentru societate. Printre oamenii cu care îmi doresc foarte mult să colaborez şi în viitor este şi Călin Marincaş, pe care-l văd un antrenor al lotului naţional, fiindcă îl recomandă toate rezultatele obţinute, experienţa şi maturitatea pe care o are la 36 de ani. Am avut puţin timp la dispoziţie să vorbesc cu domnul primar despre Călin, însă eu fiind prezent în sălile de sport şi la competiţii de aproape 40 de ani, în momentul în care l-am văzut pe Călin evoluând la kumite, partea de luptă, am spus că acest sport, karate, este despre Călin Marincaş. De ce? Pentru că, deşi nu este un om foarte dotat fizic, poate nu doar să pună în dificultate, ci chiar să-şi învingă toţi oponenţi care uneori sunt exagerat de mari faţă de el. Ţin minte că eram la un Campionat Mondial în urmă cu câţiva ani, iar Călin urma să lupte cu un sportiv din Belarus, un tip cu o talie impresionantă şi cu o tehnică impecabilă. Vă daţi seama că nu i-am dat şansă lui Călin, dar surpriza a fost colosală când l-am văzut pe acel tip la podea, iar arbitri au punctat în favoarea sportivului nostru. Atunci am spus că sportivul Călin Marincaş este un fenomen în karate şi aşa şi este”, a mai precizat oficialul FRKT.