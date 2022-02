Patru din patru pentru SCM Zalău înaintea stagiului de pregătire de la Băile Felix

SCM Zalău s-a deplasat marţi dimineaţa la Băile Felix, acolo unde urmează un stagiu de pregătire până în 25 februarie. Echipa pregătită de Dorin Toma şi Alexandru Pop a susţinut patru meciuri amicale până la plecarea în cantonament, toate fiind câştigate de zălăuani.

„Sunt mulţumit de felul în care s-au comportat jucătorii în pregătire şi de evoluţia din cele patru meciuri amicale. Am avut probleme de lot la un moment dat, fiindcă am avut mulţi jucători accidentaţi, dar e îmbucurător că şi-au revenit. E foarte bine că am câştigat cele patru jocuri, dar mai avem mult de muncă, în special la capitolul omogenizare. Sperăm să arătăm din ce în ce mai bine şi să ne îndeplinim obiectivul, acela de a accede în primele patru echipe ale seriei”, a declarat antrenorul Dorin Toma.

SCM Zalău are programate două amicale şi în cantonament, primul urmând să se desfăşoare miercuri, de la ora 11, cu Şoimii Lipova, iar al doilea, sâmbătă, 19 februarie, cu Luceafărul Oradea, echipă antrenată de George Zima, fostul antrenor al Zalăului.

În primele patru amicale, echipa zălăuană a învins cu 3 – 2 CSM Satu Mare, cu 2 – 1 Gloria Bistriţa, cu 2 – 1 Metalurgistul Cugir şi cu 3 – 0 Progresul Şomcuta Mare.

Din sezonul regulat mai sunt de disputat trei etape, SCM Zalău urmând să susţină primul meci oficial din acest an în data de 12 martie. Formaţia de la poalele Meseşului va evolua în deplasare, la CFR II Cluj, iar o săptămână mai târziu va primi vizita celor de la Someşul Dej. Ultimul joc din sezonul regulat este programat în 26 martie, pe terenul echipei Luceafărul Oradea.