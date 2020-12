Luptătoarea Casiana Tişea – sportiva anului la CSS Zalău

Pentru al treilea an consecutiv, un sportiv de la secţia de lupte libere a devenit sportivul anului la Clubul Sportiv Şcolar Zalău. Anul acesta a venit rândul Casianei Tişea să ocupe primul loc în topul celor mai buni sportivi ai CSS-ului, după ce în anii trecuţi, locul I a fost ocupat de Vasile Moldovan şi Andreea Bulgăr. Sportiva pregătită de Gheorghe Panc a devenit în acest an campioană naţională la juniori în cadrul categoriei 80 de kilograme.

Tot de la lupte libere sunt şi sportivii clasaţi pe următoarele trei locuri, poziţia secundă fiind ocupată de doi sportivi: Cristian Cobe, medaliat cu bronz la juniori individual şi locul patru la echipe şi Chiorean Janos, medaliat cu bronz la juniori. Locul trei este ocupat de Denisa Paşcalău, medaliată cu bronz la Campionatul Naţional rezervat juniorilor, iar pe locul patru se situează echipa de lupte libere, clasată tot pe locul patru la Campionatul Naţional.

Locul cinci este ocupat de şase sportivi, de la secţiile de handbal, atletism, volei şi lupte libere. Andrada Groza (handbal, dublă legitimare cu HC Zalău), Natalia Iepan (dublă legitimare cu HC Zalău), Maria Csiki (atletism, clasată pe locul trei la Cupa Eliberării de la Carei şi la Memorialul „I.Melinte”), Vlad Vasian (volei, dublă legitimare cu Volei Club Zalău), Petrişor Opriş (fotbal, legitimat la CS Barcău Nuşfalău) şi Sebastian Ghiran (lupte libere, component al lotului naţional) sunt cei şase sportivi care ocupă locul cinci în clasamentul CSS Zalău.

„Premiile vor fi acordate de şefii de catedră, la ultimul antrenament din acest an. Din păcate, în acest an, sporturile de echipă la nivel de juniori au avut foarte mult de suferit, fiindcă nu s-au disputat campionatele, iar la sporturi individuale, luptele libere au avut cele mai bune rezultate. A fost un an greu, în care nu am putut nici măcar să ne antrenăm, ce să mai vorbim despre performanţă”, ne-a declarat directorul CSS Zalău, Faur Dorian.

Pe lângă diplome şi medalii, sportivii vor primi şi premii în bani, primul loc urmând să primească 1.000 de lei din partea clubului, locul doi – 600 de lei, iar locul 3 – 400 de lei. Fiecare component al echipei de lupte de pe locul patru va fi răsplătit cu 200 de lei, iar cei şase sportivi de pe locul cinci vor primi câte 100 de lei.