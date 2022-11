Luceafărul Bălan, noul lider din Liga a IV-a de fotbal

Derby-ul etapei a XII-a a Ligii a IV-a de fotbal s-a desfăşurat la Nuşfalău, acolo unde echipa locală, CS Barcău, a primit vizita formaţiei Luceafărul Bălan. Nuşfalăul aborda jocul din postura de lider, în timp ce formaţia de pe malul Someşului ocupa poziţia secundă.

Jocul a fost controlat în cea mai mare parte de echipa din Bălan, care s-a impus cu 3 – 0, după ce a condus încă de la pauză cu scorul de 1 – 0. Aceasta, după ce oaspeţii au mai ratat câteva oportunităţi în prima parte. După revenirea de la cabine, echipa condusă de Emil Ionaş a mai marcat de două ori, pe lista marcatorilor trecându-şi numele Radu Danciu şi Mădălin Mureşan, de două ori.

“Am prins o zi foarte bună, băieţii şi-au demonstrat valoarea şi am reuşit o victorie importantă. Am mai avut şi alte ocazii, dar cel mai important este că am obţinut cele trei puncte”, a afirmat Emil Ionaş, antrenorul Bălanului.

În urma victoriei, Luceafărul Bălan a urcat în fotoliul de lider, la egalitate de puncte cu CS Barcău Nuşfalău, 31 de puncte.

Tot în cadrul etapei de duminică, Ardealul Crişeni s-a impus cu 6 – 3 pe terenul celor de la Rapid Zimbor, echipa din Crişeni clasându-se pe locul 3, cu 26 de puncte. Inter Cizer s-a impus la limită, 2 – 1 pe teren propriu în faţa celor de la SCO Jibou, iar AS Chieşd a câştigat cu 3 – 1 duelul de pe teren propriu cu ACS Bănişor-Peceiu. Victorie fără emoţii, 5 – 0 pentru Someşul Someş Odorhei pe terenul celor de la AS Cosniciu, iar AS Creaca Jac nu a avut nicio emoţie, câştigând cu 7 – 0 partida de pe teren propriu cu Sportul Şimleu II.