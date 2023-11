Luceafărul Bălan, campioană de toamnă în Liga a IV-a

Peste Liga a IV-a de fotbal s-a tras cortina la finalul săptămânii trecute, odată cu disputarea ultimei etape a turului. După prima parte a campionatului, pe primul loc se situează Luceafărul Bălan, actuala campioană judeţeană. Echipa pregătită de Emil Ionaş a avut un parcurs foarte bun, înregistrând 12 victorii şi o remiză în 13 etape. Şi golaverajul este unul de invidiat, cu 67 de goluri marcate şi 10 primite.

În ultima rundă a turului, formaţia de pe malul Someşului a dispus cu un categoric 8 – 0, în deplasare, de Cetatea Buciumi, după ce la pauză, scorul a fost 5 – 0.

CS Barcău Nuşfalău ocupă poziţia secundă la finalul turului, cu 34 de puncte, având 11 victorii, o remiză şi un eşec. În ultima etapă, formaţia de pe malul Barcăului a câştigat cu 5 – 1 partida susţinută în deplasare, împotriva celor de la Rapid Zimbor.

Ardealul Crişeni ocupă ultima poziţie a podiumului, cu 31 de puncte, în timp ce ultimele trei locuri sunt ocupate, în ordine, de AS Creaca Jac, Unirea Mirşid şi Cetatea Buciumi.

Rezultatele complete din ultima etapă: AS Cosniciu – Ardealul Crişeni 1 – 4, Cetatea Buciumi – Luceafărul Bălan 0 – 8, Inter Cizer – ACS Bănişor Peceiu 2 – 4, AS Venus Giurtelec – AS Creaca Jac 6 – 0, Rapid Zimbor – CS Barcău Nuşfalău 1 – 5, SCO Jibou – FC Chieşd 2 – 0 şi Unirea Mirşid – Someşul Someş Odorhei 1 – 3.

Prima etapă a returului este programată în luna martie a anului viitor.