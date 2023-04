Luceafărul Bălan a realizat scorul etapei în Liga a IV-a Sălaj

Luceafărul Bălan rămâne lider în Liga a IV-a Sălaj şi după desfăşurarea etapei cu numărul 19. Formaţia din Bălan a realizat scorul etapei, câştigând cu 5 – 0 duelul de pe teren propriu cu Sportul Şimleu Silvaniei II-Giurtelec. AS Cosniciu a dispus cu 3 – 0, tot pe teren propriu, de AS Creaca Jac, iar două partide s-au încheiat cu victorii la limită. AS Juniorii Ip au câştigat cu scorul de 2 – 1 partida susţinută în deplasare, la ACS Bănişor-Peceiu. AS Chieşd a trecut cu scorul de 1 – 0 de Inter Cizer, în duelul de pe teren propriu, în timp ce Ardealul Crişeni a stat în runda cu numărul 19.

După 19 etape, lider continuă să fie Luceafărul Bălan, cu 46 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului secund, CS Barcău Nuşfalău. Formaţia de pe malul Barcăului are, însă, două meciuri mai mult disputate decât Bălanul. Poziţia a treia este ocupată de Ardealul Crişeni, cu 35 de puncte, iar pe locul patru se clasează CSO Jibou, cu 34 de puncte. Ultimele două poziţii sunt ocupate de Rapid Zimbor, cu 9 puncte şi de Sportul Şimleu Silvaniei II-Giurtelec, cu 4 puncte.

Etapa a XX-a este programată duminică, de la ora 16, după următorul program: Rapid Zimbor – AS Cosniciu, AS Creaca Jac – AS Chieşd, Inter Cizer – ACS Bănişor-Peceiu, AS Juniorii Ip – Someşul Someş Odorhei şi Sportul Şimleu Silvaniei II-Giurtelec – Ardealul Crişeni. Partida dintre CSO Jibou şi Luceafărul Bălan va avea loc sâmbătă, de la ora 16.