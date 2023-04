Juniorii de la SCM Zalău, câştigătorii Seriei a IX-a a Campionatului Naţional Under 19

Rezultat istoric pentru echipa de juniori under 19 de la SCM Zalău. Jucătorii pregătiţi de Alexandru Pop au devenit câştigătorii Seriei a IX-a din Campionatul Naţional Under 19, calificându-se în faza următoare a competiţiei alături de câştigătoarele celorlalte opt serii, plus alte şapte echipe de pe locul doi cu cel mai bun punctaj.

Ultima etapă din play-off se va desfăşura sâmbătă, formaţia de la poalele Meseşului urmând să primească vizita juniorilor de la Minaur Baia Mare.

Sâmbătă, în penultima etapă, zălăuanii au dispus cu 5 – 2 de Unirea Dej, în deplasare, golurile zălăuanilor fiind marcate de Elekeş (2), Herţe, Dura şi Almaş. În urma acestui succes, SCM Zalău a acumulat 42 de puncte, fiind urmată în clasament de Minaur Baia Mare, cu 34 de puncte.

Faza următoare a campionatului, în care se vor califica 16 echipe, se va juca în sistem eliminatoriu, prima etapă fiind programată în data de 5 mai.

Tot sâmbătă, juniorii under 17 de la SCM Zalău, antrenaţi de Marius Muntean, au terminat la egalitate, 0 – 0, duelul cu echipa similară a Unirii Dej.