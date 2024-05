Juniorii A1 de la FK Kraszna, campionii Sălajului pentru al doilea an consecutiv

„Cine îmbină utilul cu frumosul, întruneşte sufragiile tuturor”, spunea într-un citat celebru Quintus Horatius (Horaţiu în limba română), un maestru al literaturii latine. Iar dacă rezultatul a ceea ce-ţi propui este şi cel dorit, satisfacţia atinge cote maxime.

Profesorul Florin Morar, directorul Colegiului Naţional „Silvania” Zalău, nu poate renunţa la prima sa iubire, fotbalul, cu care a cochetat de când era copil, fiind dorit la un moment dat de clubul Universitatea Cluj. A ales în cele din urmă informatica, unde a avut şi continuă să aibă rezultate notabile cu elevii la concursuri naţionale şi internaţionale, dar „microbul” numit fotbal i-a rămas în sânge. În urmă cu trei ani a câştigat eventul (campionatul şi faza judeţeană a Cupei României) cu echipa de seniori a clubului Rapid Jibou, după care a ales fotbalul juvenil. Rezultatele nu au întârziat să apară nici la acest nivel, devenind, în 2023, campion judeţean cu juniorii de la FK Kraszna. Deşi a avut şi alte oferte, a ales să continue munca începută la clubul din Crasna, iar în vara acestui an a scris o nouă pagină de istorie pentru această comună, dar şi pentru fotbalul sălăjean.

Cu un parcurs de invidiat, 26 de victorii din tot atâtea meciuri disputate şi cu un golaveraj nemaîntâlnit probabil la acest nivel, 211 goluri marcate şi doar 7 primite, FK Kraszna a devenit campioană judeţeană pentru al doilea an consecutiv la categoria juniori A1, cu patru etape înainte de final. În ultimul meci, disputat duminică, echipa condusă de Florin Morar a învins cu 11 – 0 fosta campioană a Sălajului, CS Barcău Nuşfalău, chiar pe terenul acesteia.

„Când am ajuns la FK Kraszna, dacă cineva ar fi spus că vom câștiga două campionate în tot atâtea sezoane cu o echipă nou înființată, aș fi spus că este nebun. În niciun caz nu am crezut acest lucru, dar cu fiecare meci câștigat am dobândit încredere. Am dominat acest campionat în totalitate, iar acum este perioada noastră. Acest sezon a fost incredibil. Care este secretul? Nu există nici un secret, decât multă muncă și sprijin din partea clubului. Am văzut la acest club această etică a muncii, toată lumea își face treaba și fiecare grupă muncește foarte bine la antrenamente. Este atât de important! Acesta este adevărul și realitatea. Acest titlu este al băieților în totalitate! Doar cine lucrează cu adolescenți știe cât este de greu să-i atragi către sport când sunt atâtea tentații, să-i aduci la antrenamente şi să-i faci să se mobilizeze. Am crescut împreună, iar după rezultatele de anul trecut, câțiva băieți de valoare au crezut în proiectul nostru și au venit alături de noi, astfel că în acest moment avem un lot competitiv, capabil să facă rezultate frumoase la nivel național. Pentru mine, proiectul „FK Kraszna” se încheie aici. Mulțumesc președintelui Rudi Stanciu pentru încredere și băieților pentru implicare. Împreună am reușit lucruri memorabile de care ne vom aminti cu plăcere toată viața!”, a declarat Florin Morar.

Pentru campioana Sălajului urmează duminică, 26 iunie, meciul de baraj cu formaţia CAO Oradea, campioana judeţului Bihor.

„Ne dorim ca această poveste să nu se încheie brusc, deci mergem încrezători la Oradea, pentru jocul de baraj cu CAO Oradea, o echipă cu o istorie bogată în fotbalul nostru. Cred că putem face în acest an o figură frumoasă în jocurile următoare”, a mai precizat antrenorul echipei FK Kraszna.