Începe „balul” la fileu

Noul sezon al Diviziei A1 la volei masculin va debuta joi după-amiaza, cele 11 echipe participante în noua ediţie de campionat fiind împărţite în patru grupe. Cel puţin turul se va disputa sub formă de turnee, iar Zalăul urmează să găzduiască patru din cele cinci turnee la care va participa.

Primul turneu va avea loc în perioada 5 – 7 noiembrie, în Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”, eveniment la care vor mai participa Arcada Galaţi şi Unirea Dej. Se va juca după sistemul „fiecare cu fiecare”, SCM urmând să susţină primul meci joi, de la ora 18, în compania celor de la Arcada Galaţi. Vineri, de la ora 17, Arcada va întâlni Dejul, iar sâmbătă, de la ora 18, SCM-ul se va duela cu Unirea Dej în cadrul ultimului joc al turneului de la Zalău.

În grupa a doua din cadrul primului turneu se vor duela CSU Ştiinţa Bucureşti, Universitatea Cluj şi Ştiinţa Explorări Baia Mare. Grupa a treia va fi alcătuită din numai două echipe: CSU Braşov şi SCMU Craiova, meci programat sâmbătă, la ora 17.

Grupa a patra va fi compusă din Steaua Bucureşti, Dinamo Bucureşti şi CS Universitatea de Vest Timişoara.

Chiar dacă zălăuanii au fost nevoiţi să ia totul de la zero şi să facă o echipă nouă, managerul Adrian Feher este încrezător înaintea începerii noului sezon.

„Pornim cu speranţe în noul sezon, chiar dacă am început de la zero, cu 12 jucători noi şi cu doi antrenori noi. Avem doi antrenori care au făcut istorie pentru Zalău ca jucători şi este normal să fim încrezători. Obiectivul pe care ni l-am propus în acest an este clasarea pe unul din locurile 1 – 6, fiindcă nu putem emite pretenţii foarte mari din primul an. Sunt echipe care au început antrenamentele cu mult timp înaintea noastră, echipe cu tradiţie în voleiul românesc, iar pentru noi, primul an va fi unul de tranziţie. Personal, îmi doresc o clasare în primele patru locuri, să revenim în cupele europene încă din primul an, dar nu va fi deloc uşor acest lucru. În opnimia mea, principalele favorite la câştigarea campionatului în acest an sunt Arcada Galaţi, Dinamo Bucureşti şi SCMU Craiova. Şi obiectivul nostru va fi altul în sezonul viitor”, ne-a declarat fost libero al Zalăului.

Al doilea turneu la care participă Zalăul este programat în perioada 21 – 23 noiembrie, la Craiova, alături de zălăuani şi formaţia olteană urmând să mai participe Universitatea Cluj.

Share Tweet Share