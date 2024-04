HC Zalău pregăteşte ultimele cinci etape ale sezonului la Cheile Grădiştei

HC Zalău ocupă locul 12 în Liga Naţională, cu cinci etape înainte de finalul sezonului, al doilea loc ce asigură prezenţa la barajul pentru menţinere în ligă. Prezenţa la baraj este aproape sigură pentru formaţia condusă de Gheorghe Tadici, însă managerul echipei zălăuane speră să evite şi barajul.

„Urmează un meci greu pe teren propriu cu Craiova, apoi cu Corona Braşov, după care ne deplasăm la Măgura Cisnădie, cu care suntem în luptă directă pentru evitarea barajului. Vom avea un meci foarte greu şi cu Rapid Bucureşti. Suntem patru echipe care ne batem pentru evitarea barajului. Vedem ce va fi. Noi luăm în calcul ambele variante: şi evitarea barajului, şi prezenţa la baraj. Însă, indiferent de situaţie, ne dorim să rămânem în Liga Naţională şi ne facem deja planuri pentru sezonul următor. Până la urmă, trebuie să vedem realitatea şi să recunoaştem că acesta este potenţialul nostru în momentul de faţă. Avem cel mai mic buget din Liga Naţională, iar bugetul despre care se tot vorbeşte este pentru sezonul viitor. Avem 16 jucătoare, cel mai redus lot din ligă, plus că, în timpul unui campionat mai apar accidentări”, ne-a declarat Gheorghe Tadici.

HC Zalău a plecat marţi pentru câteva zile la Cheile Grădiştei, acolo unde efectuează de ani buni şi stagiile de vară şi de iarnă, pentru a pregăti cât mai bine ultimele cinci runde ale sezonului. Următorul meci pentru formaţia condusă de Tadici este programat în data de 27 aprilie, de la ora 15, pe teren propriu, cu SCM Universitatea Craiova.

„Puteam fi astăzi pe un loc mai bun, dar au existat anumiţi factori colaterali. Au fost meciuri pe care le-am pierdut în ultimele secunde. Astăzi, trebuia să avem opt puncte în plus, iar situaţia era cu totul alta”, este de părere managerul zălăuan.

Miercuri, 10 aprilie, pe adresa clubului a mai ajuns o convocare la echipa naţională, pentru Ioana Bălăceanu, care va face parte din lotul de senioare pentru partida amicală cu Franţa. La lot a rămas şi Roberta Stamin pentru duelul cu Franţa.

„Cel mai mare plus din acest an este că am crescut jucătoare care, atunci când au venit la Zalău nu păreau interesante pentru nimeni, iar astăzi sunt dorite de alte cluburi şi sunt convocate la echipele naţionale”, a mai precizat Tadici.