HC Zalău, cu efectiv incomplet şi la Memorialul „Mircea Pasek”

HC Zalău nu va fi în efectiv complet nici la al doilea turneu de verificare, Memorialul „Mircea Pasek”, programat în aceste zile la Târgu Jiu. Gheorghe Tadici nu va putea conta pe internaţionalele de tineret, Ioana Niţă, Alexia Niţă şi Bianca Vintilă, care participă în această lună la Campionatul Mondial din China cu naţionala de tineret.

La turneul de la Târgu Jiu vor mai fi prezente CSM Târgu Jiu – organizatoarea evenimentului, CSM Slatina şi CS Minaur Baia Mare.

„Sunt trei jocuri care vor spune multe despre nivelul de pregătire. De la primul turneu am mai reuşit să facem câteva antrenamente tehnico-tactice şi sper să eliminăm din greşeli. La primul turneu am rezistat în faţa adversarelor mai bine de o repriză, dar s-a văzut oboseala în final, fiindcă veneam după o perioadă de cantonament. Am susţinut un amical şi cu naţionala de senioare la Sfântu Gheorghe, iar la pauză scorul a fost egal, 15 – 15. După pauză, s-a văzut oboseala în rândul fetelor noastre, iar la final scorul a fost 36 – 29 pentru naţionala de senioare”, a declarat Tadici.

Sâmbătă, de la ora 10, HC Zalău va întâlni CSM Slatina, iar de la ora 19, CSM Târgu Jiu. Duminică de la ora 10 este programat ultimul meci, cel cu Minaur Baia Mare.