Handbalul de performanţă, de peste patru decenii în Sălaj

Indiferent din ce colţ al ţării eşti, când spui handbalul zălăuan, gândul îţi fuge imediat la numele profesorului Gheorghe Tadici. Este antrenorul care a dus echipa feminină de handbal a Sălajului şi a Zalăului pe cea mai înaltă treaptă la nivel naţional, dar şi în cupele europene în repetate rânduri, câştigând chiar şi o cupă europeană în 1996 – City Cup. Silcotub Zalău a fost, de altfel, prim echipă românească ce a câştigat această competiţie europeană intercluburi.

Didactica Zalău a fost prima denumire a echipe înfiinţată în oraşul de la poalele Meseşului, la iniţiativa trio-ului Gheorghe Tadici – Ioan Bal Crişan – Simion Taloş, ajutaţi şi de profesorul Dumitru Bârjac. A urmat „era” Textila, tot cu Tadici la timonă, care a promovat în Divizia A în 1984, după un meci câştigat cu 14 – 12 în faţa Sibiului, pe terenul actualului Colegiu Naţional „Silvania” Zalău. Textila a devenit Silcotex în 1992, iar doi ani mai târziu, Silcotub Zalău, echipa zălăuană obţinând sub această denumire cele mai mari performanţe. Primele rezultate pe plan internaţional au apărut sub denumirea de Textila, care a jucat în 1991 un sfert de finală în Cupa EHF, iar un an mai târziu, chiar o semifinală de Cupa EHF. Un sfert de finală şi două optimi de finală s-au mai jucat şi sub denumirea de Silcotub, iar în Cupa Cupelor, zălăuancele au ajuns de două ori până în semifinale, de trei ori până în sferturi şi de două ori până în optimi. În sezonul 2001 – 2002, Silcotub s-a clasat pe locul trei în grupa preliminară a Ligii Campionilor, fiind la un pas de o calificare în grupele principale, iar în sezoanele 2004 – 2005 şi 2005 – 2006, echipa lui Tadici a evoluat, din nou, în preliminariile celei mai importante competiţii europene intercluburi.

Pe plan naţional, Silcotub Zalău a avut prima clasare pe podium la finalul sezonului 1994 – 1995, fiind medaliată cu bronz. Au urmat şase sezoane cu medalii de argint la final, iar de trei ori, Silcotub a devenit campioana României (2000 – 2001, 2003 – 2004 şi 2004 – 2005). Formaţia zălăuană a câştigat şi Cupa României în sezonul 2002 – 2003, iar sub actuala denumire, HC Zalău, cel mai bun rezultat s-a înregistrat în sezonul 2005 – 2006, vicecampioană naţională, urmat de un bronz în Liga Naţională în 2017 şi un bronz în Cupa României în 2019.

Ultimul sezon de excepţie în cupele europene pentru HC Zalău s-a înregistrat în 2012, când echipa lui Tadici a jucat finala Cupei EHF cu rusoaicele de la Lada Togliatti, antrenate de celebrul Trefilov.

Clubul zălăuan s-a bucurat an de an de o finanţare destul de consistentă, fie că aceasta a venit din mediul privat sau din domeniul public. Din păcate, odată cu trecerea anilor, finanţarea din mediul privat a fost tot mai mică, iar principalul finanţator a devenit Consiliul Judeţean Sălaj, instituţia condusă de Dinu Iancu Sălăjanu fiind şi astăzi principala sursă de finanţare a echipei. Practic, din 2006, HC Zalău există datorită Consiliului Judeţean Sălaj, instituţie condusă până anul trecut de Tiberiu Marc. Aproximativ 2,9 milioane de lei este bugetul de care clubul zălăuan dispune în ultimii ani din poartea Consiliului Judeţean, însă, în vara acestui an, contractul de finanţare expiră. Chiar dacă cele două părţi nu au ajuns încă la o înţelegere pentru continuarea finanţării echipei de către instituţia condusă de Dinu Iancu Sălăjanu, antrenorul Gheorghe Tadici este încrezător în ceea ce priveşte continuarea colaborării dintre Handbal Club Zalău şi Consiliul Judeţean Sălaj.

În vara acestui an se vor împlini 43 de ani de la înfiinţarea clubului, unul care a avut continuitate pe prima scenă a handbalului feminin românesc, având în vitrină chiar şi un trofeu european, alături de celelalte trofee şi medalii naţionale. Numeroasele prezenţe în cupele europene, sferturile de finală, semifinalele şi finalele jucate sunt alte performanţe care atestă faptul că handbalul zălăuan a devenit un brand, iar sălăjenii care iubesc acest sport, deloc puţini la număr, speră ca tradiţia să continue, iar Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” să fie din nou neîncăpătoare la meciurile de pe teren propriu.