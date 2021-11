Handbalistele zălăuane întâlnesc echipa din Râmnicu Vâlcea în ultimul meci oficial al anului

HC Zalău se află în faţa ultimului meci oficial din acest an, echipa condusă de Gheorghe Tadici urmând să evolueze joi pe teren propriu, în cadrul unui meci din etapa IX-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Formaţia zălăuană va primi vizita echipei SCM Râmnicu Vâlcea, o grupare mult mai bine cotată din Liga Naţională, cu jucătoare valoroase, de echipe naţionale, formaţie situată pe locul patru, cu 6 victorii, o remiză şi o înfrângere în primele opt runde.

„Va fi un meci foarte greu prin prisma loturile celor două echipe, dar şi a altor factori. Echipa din Vâlcea are în lot jucătoare cu experienţă, jucătoare străine, care activează la echipele lor naţionale. Este clar că pornim cu şansa a doua, dar vom face tot ce depinde de noi pentru a ne ridica la nivelul adversarului. Ele au şapte jucătoare de echipă naţională, noi avem 11 jucătoare sub 23 de ani. Nu vreau să vorbesc despre bugete, deşi în funcţie de buget îţi formezi şi lotul de jucătoare. Sper, totuşi, ca lipsa noastră de experienţă să poată fi suplinită de calităţile moral-volitive ale fetelor. Jucătoarele noastre sunt în ascensiune şi pot face şi jocuri bune. Este imaginea lor în joc, iar ca să progresezi trebuie să fii aproape de jucătoarele cu experienţă”, a declarat Gheorghe Tadici, care regretă că partida se va juca fără spectatori. „Îmi pare rău că nu jucăm cu spectatori, deoarece ne-ar fi ajutat mult prezenţa lor în sală, dar iubitorii handbalului au posibilitatea să vadă meciul la televizor. Suntem o echipă mică, dar suntem foarte solicitaţi pentru transmisii în direct la televizor, iar acest lucru mă bucură în special pentru sponsorii noştri, fiindcă sunt foarte mediatizaţi în timpul unui meci, ceea ce ar costa foarte mult în alte condiţii”, a adăugat managerul Zalăului.

HC Zalău ocupă locul opt înaintea partidei cu formaţia din Zăvoi, cu patru victorii, o remiză şi trei înfrângeri.

Partida dintre HC Zalău şi SCM Râmnicu Vâlcea este programată joi, la ora 16:00, în Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”.