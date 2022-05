Gheorghe Tadici: „Schimbarea a fost necesară, pentru a putea renaşte handbalul românesc”

„Magicianul de la poalele Meseşului”, cum l-a intitulat Ilie Dobre în cartea sa pe profesorul Gheorghe Tadici, şi-a început al optulea mandat în Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal. Vor fi 32 de ani, „o jumătate de viaţă de om”, după cum spune chiar managerul formaţiei HC Zalău. Este omul care a spus întotdeauna lucrurilor pe nume, dar care a şi făcut performanţă în handbal, iar dovadă sunt rezultatele obţinute atât la nivel de echipe de club (HC Zalău şi Oltchim Râmnicu Vâlcea), cât şi la echipa naţională – vicecampion mondial în 2005 – cel mai bun rezultat din ultimii 49 de ani.

Contestat de unii, dar apreciat de alţii, Tadici a demonstrat şi la alegerile de săptămâna trecută că rămâne un titan la handbalului românesc, fiind ales, pentru a doua oară consecutiv, cu cel mai mare număr de voturi în Consiliul de Administraţie.

„Probabil că lumea a apreciat ceea ce am făcut pentru handbalul românesc, în ciuda faptului că fostul preşedinte, Dedu, vorbea mai mult despre mine decât despre contracandidaţii săi şi mă prezenta în diverse forme la emisiunile la care a fost invitat înaintea alegerilor. Lumea a văzut ce am făcut pentru handbal şi ce am produs în toţi aceşti ani şi le-a plăcut şi ideile mele despre ceea ce înseamnă viitorul handbalului românesc. Sunt cel mai longeviv membru în Consiliul de Administraţie, am început al optulea mandat şi vor fi 32 de ani, o jumătate de viaţă de om”, a precizat fostul selecţioner, care speră să se pună accentul în viitor pe copii şi juniori. „Este un Consiliu de Administraţie cu mulţi debutanţi, cu reprezentanţi de la copii şi juniori, dar sper că aşa se va analiza şi situaţia la copii şi juniori, pentru că eu am cerut de mult timp acest lucru, dar domnul Dedu a fost preocupat mai mult de cardul lui de protocol…”.

Handbalul românesc s-a aflat pe o pantă descendentă în ultimii ani, lucru demonstrat prin rezultate.

„Din punct de vedere valoric, am coborât la toate nivelurile. Cu fetele am ajuns în urna a treia valorică la Mondiale şi în urna a patra la Europene. Mai jos de atât era aproape imposibil de ajuns. E un moment critic pentru cei care au venit la conducerea handbalului românesc, dar sunt doi oameni care au făcut performanţă în arbitraj, a fost un cuplu de elită, care a arbitrat la Campionatele Europene, la Mondiale şi la Jocurile Olimpice. Sorin Dinu a fost vicepreşedinte şi în mandatul trecut, cunoaşte legile, iar Constantin Din (actualul preşedinte, n.r.) a demonstrat că este un profesionist şi sper să fie şi diplomat. Un lucru foarte important este faptul că la Comisia de Apel, o comisie foarte importantă de altfel, a fost ales preşedinte Florin Ichim, un avocat de elită, pe care preşedintele Dedu nu a putut să-l îngenuncheze şi care a plecat în urmă cu doi ani, deşi a fost ales şi la alegerile anterioare. Este un om foarte apreciat şi va fi nevoie de el în federaţie. Sigur nu va trece prin biroul preşedintelui înainte să ia o decizie la Comsia de Apel”, este de părere Gheorghe Tadici.

Tehnicianul zălăuan consideră că schimbarea era necesară, pentru a putea renaşte handbalul românesc.

„Îmi pare rău pentru unii care nu au mai „prins” un mandat în Consiliul de Administraţie şi mă refer aici la Vasile Pavel, care a făcut cupluri bune în arbitraj, la Gheorghe Bejinariu, la Remus Drăgănescu, care a pierdut la un singur vot. Drăgănescu e un tehnician de mare valoare, care a condus activitatea la nivel de junioare şi senioare şi era nevoie de experienţa lui în Consiliul de Administraţie. Sper să fie un Consiliu de Administraţie productiv, cu oameni echilibraţi, care să gândească pentru binele handbalului. Schimbarea a fost necesară, pentru a putea renaşte handbalul românesc. În urmă cu opt ani, dacă cineva mi-ar fi spus că handbalul românesc va ajunge atât de jos, i-aş fi spus că este nebun şi că nu pot să cred aşa ceva”, a adăugat Tadici.

Prin mâna antrenorului zălăuan au trecut generaţii întregi de jucătoare, unele devenind consacrate la nivel naţional, chiar şi internaţional, iar Tadici consideră că în România există, în continuare, atât talente, cât şi antrenori devotaţi, care por să readucă handbalul acolo unde a fost odinioară. „Handbalul trebuie resuscitat, pentru că talente avem, antrenori profesionişti sunt, iar cu o instruire bună, handbalul poate urca din nou acolo unde a fost odinioară. Înainte nu a fost o strategie clară, iar semnalul că lucrurile nu s-au îndreptat în direcţia bună a fost cât se poate de clar încă din primul tur. În turul doi, 13 persoane care au votat cu Dedu în primul tur, au trecut de partea cealaltă, oameni fără coloană vertebrală, oportunişti. Dedu nu a ştiut nici măcar să îşi păstreze oamenii din Consiliul de Administraţie, fiindcă în campanie a vorbit numai despre el. Nu a ştiut să-i susţină nici măcar pe cei care i-au fost loiali. La alegerile de săptămâna trecută, în sală au fost 25 – 30 de persoane care nu au avut nicio tangenţă cu handbalul, au fost trimişi speciali”, mărturiseşte Tadici.

134 de voturi a obţinut Tadici la alegerile de săptămâna trecută, iar în urmă cu patru ani, când a fost, din nou, cel mai votat membru în Consiliul de Administraţie, a obţinut 124 de voturi.