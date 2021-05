Gheorghe Tadici: „La începutul sezonului, nu credeam că vom scăpa de hora retrogradării”

Dacă prima parte a Ligii Naţionale de handbal feminin a decurs extrem de anevoios, ultimele turnee se joacă „la foc automat”. Nici nu şi-au despachetat bine bagajele după revenirea din turneul de la Vâlcea, că fetele lui Tadici trebuie să plece spre Sfântu Gheorghe, acolo unde este programat, de joi până duminică, penultimul turneu din acest sezon.

La turneul de la Vâlcea, HC Zalău a înregistrat un eşec la limită, 24 – 25 cu echipa din Craiova, după un final controversat, în care Zalăul a contestat valabilitatea ultimului gol al oltencelor. Duminică, în ultimul meci, formaţia de la poalele Meseşului a câştigat duelul cu Dacia Mioveni, scor 25 – 20, după 17 – 8 la pauză.

„Am jucat bine la Vâlcea. Normal trebuia să luăm punct sau puncte şi cu echipa din Craiova, dar au fost unele erori atât din partea noastră, cât şi a celor doi arbitri, în special la ultimul gol, care rămâne de văzut dacă a fost sau nu valabil”, a declarat Tadici.

În turneul de la Sfântu Gheorghe, HC Zalău va întâlni joi Gloria Buzău, sâmbătă se va duela cu Activ Prahova Ploieşti, iar duminică, în ultimul meci, cu CSM Galaţi.

„Mai facem un antrenament la Zalău, apoi plecăm la următorul turneu. Ne dorim să obţinem maximum din cele două turnee rămase şi sperăm să şi reuşim acest lucru. Primul adversar de la Sfântu Gheorghe va fi Gloria Buzău, o echipă bine pusă la punct din punct de vedere al posturilor. Dacă vom obţine cel puţin două victorii, va fi foarte bine. Mai avem apoi un turneu şi încheiem un an foarte greu, mai ales din punct de vedere financiar, cu cheltuieli neprevăzute, cum au fost cele legate de teste, unde am cheltuit peste 100.000 de lei. Mai avem câteva meciuri până la final, dar pot spune că o vom scoate la capăt mai bine decât mă aşteptam. La începutul sezonului, nu credeam că vom scăpa de hora retrogradării, dar fetele s-au descurcat bine per ansamblu, chiar dacă suntem cea mai tânără echipă din Liga Naţională şi poate şi cu cel mai mic buget. La un moment dat, intervine o stare de oboseală în rândul tuturor echipelor, iar dacă ai o bancă de rezerve cu soluţii puţine, cum avem noi, e foarte greu să ţii pasul”, a mai precizat managerul Zalăului.

După 22 de etape, HC Zalău ocupă locul 8 în Liga Naţională din 15 echipa participante, având 11 victorii şi 11 înfrângeri. Zîlîuancele au trei puncte avans faţă de ocupanta locului nouă, Gloria Bistriţa şi se află la un punct în spatele ocupantelor locurilor şase şi şapte, Rapid Bucureşti şi Dunărea Brăila.

foto: gsp.ro