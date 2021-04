Gheorghe Tadici, înaintea ultimei etape a turului: „Campionatul se va încheia…, dar noi, cluburile, avem mari probleme cu finanţatorii”

Handbal Club Zalău se află în faţa ultimului meci din turul Ligii Naţionale, partidă în care va întâlni CSM Slatina. Meciul este programat miercuri, la ora 13:15, în Sala Polivalentă din Bucureşti. Este al cincilea turneu care se desfăşoară în această sală, lucru ce dezavantajează vizibil o parte din echipe. Spre exemplu, HC Zalău a jucat miercuri în Sala Sporturilor din Sfântu Gheorghe, după care s-a întors la Zalău, a efectuat o pregătire de câteva zile, iar luni a plecat spre Capitală, pentru ultimul duel al turului. Se mai pune şi problema efectuării testelor RT-PCR din cinci în cinci zile, cluburile cheltuind sume mari de bani pentru această procedură.

Vizibil dezamăgit de felul în care se desfăşoară competiţia din România, managerul Zalăului, Gheorghe Tadici, spune că „Federaţia va încheia la un moment dat competiţia, dar noi, cluburile, avem mari probleme cu finanţatorii. Aceasta, şi prin prisma faptului că jucăm mereu în deplasare, iar alte echipe joacă patru, cinci meciuri pe teren propriu. Noi nu am ajuns bine acasă după meciul cu Rapid, că trebuie să ne întoarcem la Bucureşti. Am cheltuit până în prezent 80 de mii de lei numai pe teste PCR, fiindcă am fost nevoiţi să le facem din cinci în cinci zile în ultima perioadă. În Ungaria, aceste teste sunt plătite de Federaţie, iar în aceste condiţii, lucrurile stau cu totul altfel”.

Handbalistele zălăuane abordează meciul cu Slatina de pe locul 9, cu 18 puncte, în timp ce adversarele ocupă locul 10, cu 16 puncte.

Tadici şi-a propus să câştige 21 de puncte cu formaţia pe care o conduce, în prima parte a campionatului, astfel că are nevoie de o victorie în disputa de miercuri.

În cadrul ultimei etape au mai fost programate partidele: Gloria Bistriţa – Activ Prahova Ploieşti, CSU Cluj-Napoca – SCM Craiova, CSM Bucureşti – Dacia Mioveni, Minaur Baia Mare – CSM Galaţi, Dunărea Brăila – Gloria Buzău şi Rapid Bucureşti – SCM Râmnicu Vâlcea.

foto: gsp.ro