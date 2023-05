FK Kraszna a oprit hegemonia Nuşfalăului în campionatul de juniori Under 19

La primul său sezon în campionatul judeţean de juniori Under 19, FK Crasna, club ce a jucat pentru Inter Cizer în acest sezon, a devenit campioană judeţeană, oprind astfel dominaţia de 11 ani a celor de la CS Barcău Nuşfalău.

A fost poate unul dintre cele mai disputate campionate din ultimii ani, cu presiuni extrem de mari, în special în ultimele etape, cei de la Nuşfalău încercând să-şi ia toate măsurile pentru a nu pierde nici în acest an titlul judeţean.

Deşi nimeni nu le dădea nicio şansă la început de campionat, cei de la Crasna au luat pas cu pas fiecare meci, iar la un moment dat au realizat că sunt aproape de un rezultat istoric. Echipa antrenată de Florin Morar a ajuns în fotoliul de lider, dar CS Barcău Nuşfalău a rămas cu şanse reale la titlu. Lupta s-a relansat după etapa a 23-a, în care juniorii de la Crasna au cedat cu 2 – 5 pe terenul celor de la Ardealul Crişeni, fiind egalaţi la puncte de echipa din Nuşfalău.

Se anunţau trei „etape de foc”, în care FK Crasna nu mai avea voie să facă niciun pas greşit pentru a deveni campioană judeţeană. Pentru cei de la Nuşfalău se anunţau trei jocuri uşoare până la final, în timp ce echipa din Crasna avea de trecut un examen foarte dificil la Jibou, în faţa juniorilor de la SCO Jibou, în penultima rundă.

Echipa din Jibou a folosit cea mai bună „garnitură”, cu juniori care, în alte partide, au evoluat doar la echipa de seniori. Cei de la Jibou au profitat de eroarea AJF Sălaj, care a aflat abia în ultimele zile că data transmiterii campioanei la FRF este 25 mai, reprogramând astfel penultima etapă. În ciuda acestei erori şi reprogramări, dar şi a insistenţelor celor de la Nuşfalău ca SCO Jibou să alinieze cea mai bună formulă de start, juniorii de la FK Kraszna s-au impus cu un categoric 6 – 0. După acest rezultat, cei de la Kraszna se gândeau deja la titlul judeţean, conştienţi fiind de faptul că în ultima etapă întâlnesc echipa din Ip, care se afla pe penultimul loc. În cele din urmă, formaţia pregătită de Florin Morar a câştigat la „masa verde” jocul din ultima etapă, AS Juniorii Ip neprezentându-se la meciul de sâmbătă. FK Kraszna a terminat campionatul pe primul loc, la egalitate de puncte cu CS Barcău Nuşfalău, dar a avut avantajul rezultatelor directe, câştigând ambele partide cu cei de la Nuşfalău.

„La început, nu speram la un astfel de rezultat, dar la finalul turului, când am fost pe primul loc, am mai adus câţiva jucători şi ne-am pregătit cât mai bine la antrenamente. A fost multă muncă, dar copiii au dat dovadă de seriozitate, au ascultat sfaturile antrenorului şi am obţinut primul titlu din istoria acestui club. Au fost şi multe presiuni în ultimele etape, dar am depăşit toate obstacolele şi am devenit câştigătorii competiţiei. Îi felicit atât pe copii, cât şi pe antrenorul Florin Morar pentru munca depusă”, a declarat Rudolf Stanciu, preşedintele clubului FK Kraszna.

Pentru FK Kraszna este primul titlu judeţean din istorie, clubul fiind înfiinţat în anul 2020.