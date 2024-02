Echipele de volei de la CSS Zalău, calificate în turneele finale şi semifinale ale Campionatului Naţional

Calificate în turneele de elită din cadrul Campionatului Naţional, echipele de volei (juniori I şi II) de la CSS Zalău au obţinut victorii pe linie în etapa de la finalul săptămânii trecute. Juniorii I – under 19 au susţinut două partide în decurs de două zile, câştigând duminică cu scorul de 3 – 1 duelul cu CSS Topliţa, iar luni, cu scorul de 3 – 0 partida cu Dream Team Tulcea. Formaţia din Tulcea a avut meci la finalul săptămânii trecute la Dej, iar luni a jucat restanţa cu formaţia zălăuană. Până la finalul turneului de elită, CSS Zalău mai are de disputat două partide cu CSS LAPI Dej, însă, indiferent de rezultate, echipa condusă de Dorian Faur are asigurată calificarea în turneul final.

Ca şi calificată în turneul final este şi echipa de juniori II – under 17, pregătită tot de Dorian Faur, care a câştigat la finalul săptămânii trecute „dubla” cu CNNT Craiova, în ambele partide scorul fiind 3 – 0. Până la finalul turneului de elită, cadeţii de la CSS Zalău mai au de susţinut un singur meci, pe terenul celor de la LPS CSS Suceava.

Echipa de volei speranţe, pregătită de Dan Onuţe, a terminat pe primul loc grupa F, cu 10 victorii şi două înfrângeri în 12 etape, acumulând 31 de puncte. Zălăuanii s-au calificat de pe primul loc la turneul semifinal 1, alături de Academia de Volei „Marius Lazăr”, care ocupă locul secund, cu 28 de puncte. La turneul semifinal 1 se vor forma grupe de câte patru echipe, urmând ca ocupanta primului loc să se califice în turneul final, iar ocupantele locurilor doi şi trei vor evolua în turneul semifinal 2. Şi de la turneul semifinal 2, echipa de pe primul loc se va califica la turneul final.

Echipa de minivolei, pregătită de Andrei Păun, a participat la finalul săptămânii trecute la ultimul turneu din cadrul primei faze a campionatului, turneu ce a avut loc la Baia Mare. CSS Zalău a câştigat cu 3 – 1 duelul cu LPS Bistriţa şi cu 3 – 0 partida cu Academia de Volei „Marius Lazăr”, calificându-se de pe locul trei la turneul semifinal 1. Sistemul de desfăşurare va fi ca la speranţe, cu prima echipă calificată la turneul final şi cu următoarele două formaţii calificate la turneul semifinal 2.