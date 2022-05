Două echipe de volei din Zalău, în „careul de aşi” al Campionatului Naţional de volei – speranţe

Sezonul pentru echipele masculine şi feminine de volei – speranţe din România s-a încheiat la finalul săptămânii trecute, turneul final pentru echipele masculine desfăşurându-se la Zalău. Academia de Volei „Marius Lazăr” a fost organizatoarea evenimentului, celelalte participante fiind CSS Zalău, Arcada Galaţi, CSS Bucureşti, CSS „Avram Iancu” Ştei, CTF Mihai I Bucureşti, CSS Caransebeş şi LPS Suceava.

Jucătorii lui Marius Lazăr au înregistrat două victorii cu 3 – 0 şi o înfrângere cu 2 – 3 în faza grupelor, iar cei de la CSS Zalău, antrenaţi de Dorian Faur, au obţinut o victorie cu 3 – 0 şi au suferit două eşecuri, ambele cu scorul de 2 – 3. Academia de Volei „Marius Lazăr” a acumulat 7 puncte în faza grupelor, iar CSS Zalău, 5, abmbele echipe sălăjene calificându-se în semifinale.

Academia de Volei „Marius Lazăr” a întâlnit CSM Bucureşti în faza semifinală, în faţa căreia a cedat cu 1 – 3, iar CSS Zalău a pierdut cu 0 – 3 împotriva celor de la CTF Mihai I Bucureşti.

Cele două echipe sălăjene s-au întâlnit astfel în finala mică, Academia de Volei „Marius Lazăr” impunându-se cu 3 – 0 şi câştigând medaliile de bronz.

„Acest rezultat este rodul muncii copiilor de câţiva ani. Anul trecut, aproape cu acelaşi nucleu, am câştigat tot medalia de bronz. În acest an, cu mai multă şansă, puteam să ajungem chiar în finală. A fost un turneu greu, cu echipe bune din ţară şi suntem mulţumiţi de ce am realizat. Din toamnă, vom participa în Campionatul Naţional pentru cadeţi, unde sper, tot aşa, să ajungem la turneul final şi chiar să cucerim o nouă medalie”, ne-a declarat Marius Lazăr, cel care conduce Academia cu acelaşi nume.

Campionii României la categoria speranţe au devenit voleibaliştii de la CSM Bucureşti, care i-au învins în finală pe cei de la CTF Mihai I cu scorul de 3 – 0.

Academia de Volei Marius Lazăr: Patrick Verdeş, Tudor Lazea, Bogdan Buciu, David Chiş, Bogdan Popa, Ştefan Boroeanu, Mario Ochiş, Bogdan Strîmbu, Rareş Bica, Tudor Viman, Alexandru Hosu, Matei Sas şi Eduard Nechita. Antrenor: Marius Lazăr

CSS Zalău: Ionuţ Ciontoş, Bogdan Bone, Andrei Ielciu, Daniel Sabo, Lucian Urzică, Raul Ardelean, Dragoş Crişan, Antonio Rus, Matei Chiba, Alex Domuţa, Tudor Ardelean şi Darius Pop. Antrenor: Dorian Faur.