Doi voleibalişti zălăuani s-au calificat la „Europene” cu naţionala Under 18 a României

Echipa naţională de volei Under 18 a României, în componenţa căreia se află şi zălăuanii Dragoş Crişan şi Patrick Verdeş, au obţinut o performanţă notabilă pentru voleiul românesc. „Tricolorii” conduşi de Răzvan Parpală şi zălăuanul Bogdan Nicolae (antrenor la Universitatea Cluj) au întâlnit în faza grupelor din cadrul turneului balcanic reprezentativele similare ale Turciei şi Serbiei. Deşi au cedat, în primul meci, cu 1 – 3 în faţa Serbiei, tricolorii au obţinut o victorie foarte importantă în faţa Turciei, pe care a învins-o cu 3 – 0. Setul câştigat în faţa Serbiei a „cântărit” decisiv în ecuaţia calificării, deoarece Turcia a învins cu 3 – 0 Serbia, astfel că „tricolorii” noştri au acces în finala turneului de calificare, acolo unde au întâlnit Grecia, câştigătoarea celeilalte grupe, din care au mai făcut parte Kosovo şi Macedonia de Nord.

România a început în forţă şi finala, adjudecându-şi primele două seturi, 25 – 23, 25 – 21. În actul trei, Grecia a condus cu 23 – 20 spre final, dar România a avut o revenire de senzaţie şi s-a impus cu 26 – 24 şi cu 3 – 0 la general.

„Am jucat de trei ori până acum cu naţionala Turciei, dar nu am reuşit niciodată să câştigăm. De această dată am fost o adevărată echipă şi am avut şi o galerie frumoasă alături, fără de care poate nu am fi obţinut această performanţă”, a declarat Patrick Verdeş, cel care evoluează în prezent la Dinamo Bucureşti.

„După primul meci pierdut cu Serbia, nu prea mai aveam speranţe să ne calificăm. Dar am bătut Turcia şi am fost ajutaţi tot de turci, pentru că ei au învins Serbia. Sunt foarte fericit, pentru că am arătat ca o echipă, ne înţelegem foarte bine”, a declarat şi Dragoş Crişan, care activează la CSS Zalău.

Campionatul European de volei este programat în perioada 10 – 21 iulie, în Bulgaria.