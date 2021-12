“Crema” sportului sălăjean, prezentă la un eveniment inedit desfășurat în sala de sport a CNS Zalău

Poate, unii s-ar întreba: ce legătură are sportul cu informatica? Poate, alții ar spune că a fost un eveniment ce are legătură și cu politicul sau că a fost o acțiune cu un anumit interes. Ei bine, totul a fost din pasiune. Iar de acest lucru pot fi sigur, fiindcă am crescut alături de el, iar când eu am venit pe lume, el deja răsfoia ziarele de sport ale acelei vremi (chiar dacă nu știa citi încă prea bine, având 4 ani și șase luni). Ca mulți alți copii din acele vremuri, a început să practice fotbalul și l-a practicat atât de bine (Mircea Lucescu spunea că doar 20 la sută este talent în orice sportiv de performanță și 80 la sută, muncă), încât, după câteva evoluții remarcabile la Minerul Sărmășag (în care a înscris din lovitură de începere de la mijlocul terenului într-un meci cu Olimpia Satu Mare sau a marcat din lovitură de la colțul terenului într-un meci cu Victoria Carei) a fost ofertat de Universitatea Cluj. Tatăl său (și al meu) a considerat că școala este mai importantă, iar Florin Morar – directorul Colegiului Național Silvania Zalău a urmat sfatul tatălui, pe care astăzi nu-l regretă. Însă, “microbul” pentru sport nu i l-a putut scoate nimeni și, chiar dacă, peste ani, a devenit un profesor renumit de informatică, Florin Morar a știut întotdeauna tot ce “mișcă” în sport, indifferent că a fost vorba despre sport local, national sau international. Dovadă stă impresionanta colecție de ziare și articole sportive pe care le-a adunat de-a lungul anilor și despre care s-a scris, în anii trecuți, în presa locală și națională.

Din pasiunea pentru sport, dar și din respect pentru gloriile sportului sălăjean, directorul CNS Zalău a demarat un proiect intitulat “Sălajul nu-și uită fostele glorii”, proiect finalizat cu un eveniment inedit ce a avut loc vineri după-amiaza, în sala de sport a unității școlare pe care Florin Morar o conduce. A fost, poate, pentru prima data în istoria sportului sălăjean când au fost prezente la un eveniment nume atât de multe, dar și atât de mari din istoria sportului sălăjean. “Nu țin minte să mai fi avut loc un eveniment la care să participle atât de multe nume importante din toate domeniile sportive”, a precizat fostul discobol, Marcel Doru Țârle – primul sportiv sălăjean devenit campion national la seniori.

Foști și actuali sportivi de performanță ai Sălajului, autorități locale și câțiva invitați au fost parte, vineri după-amiaza, pentru câteva ore, la ceea ce a însemnat istoria sportului sălăjean. “Tunarul Europei” – Mircea Tutovan, foștii voleibaliști Adrian Gontariu, “Duțu” Ciontoș, Adrian Feher, Marius Lazăr, foștii fotbaliști Vasile Stâncel, Vasile Jula, Daniel Sabou, Cristian Oros, Claudiu Cornaci, Marius Pașca, foștii tenismeni Bogdan Cuceu, Andrei Brisc, fostele handbaliste Valeria Motogna și Alina Țurcaș, fostul discobol, Marcel Doru Țârle, fostul luptător, Gheorghe Stanciu, karateka Dan Chiș, Călin Marincaș și Iulia Clițan, fostul pugilist, Virgil Meleg, atleta Paula Todoran – ultimul sportiv sălăjean care a reprezentat România la Olimpiadă, dar și alte nume importante din sportul sălăjean au ținut să fie prezenți vineri la evenimentul organizat la CNS Zalău.

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, viceprimarul Zalăului, Teodor Bălăjel și inspectorul școlar general, Vasile Bulgărean au ținut să fie și ei alături de directorul CNS Zalău la acest important eveniment în care, subiectul principal a fost sportul și valorile sportului sălăjean. O prezență surprinzătoare a fost cea a lui Victor Hexan, fostul maseur al echipei naționale de fotbal a României și al formațiilor Sahtior Donetk și Zenit SanktPetersburg, practic unul dintre colaboratorii lui Mircea Lucescu din ultimii 15 ani.

Toți cei care au dorit, au luat cuvântul la evenimentul de vineri, lăudând inițiativa directorului de la CNS Zalău atât prin prisma faptului că a reușit să adune atât de multe valori din sportul sălăjean într-un singur loc, cât și datorită impresionantei colecții de tricouri pe care a afișat-o pe pereții sălii de sport.

De la eveniment a lipsit profesorul Gheorghe Tadici dar au fost amintite și performanțele echipei de handbal, în special cea din anul 1996, când Silcotub Zalău a câștigat City Cup.

Cel puțin pentru Sălaj, sportul a fost și rămâne unul dintre cei mai buni ambasadori, iar autoritățile locale au dat asigurări că acest fenomen va avea susținere în viitor, pentru a putea fi continuată performanța sportivă în județul nostru.