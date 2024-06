Când ambiţia şi determinarea învinge sistemul. FK Kraszna, între cele mai bune opt echipe din România la juniori A1

Devenită, în premieră, campioană judeţeană în 2023 la categoria juniori A1, la primul său sezon în această competiţie, FK Krasna s-a oprit în optimile de finală ale fazei naţionale, după un meci pe teren propriu cu Crişul Aleşd, în urma unor decizii controversate de arbitraj.

În acest an, echipa condusă de Florin Morar a învins până şi sistemul. Campioană judeţeană pentru al doilea an consecutiv, FK Kraszna s-a duelat în primul tur al fazei naţionale cu echipa similară a judeţului Bihor – CAO Oradea. Sălăjenii s-au impus cu un categoric 5 – 0 pe terenul orădenilor în primul tur, iar în optimi au dat peste campioana judeţului Maramureş, Plimob Sighetu Marmaţiei. Cum maramureşenii s-au calificat direct în turul doi, ar fi trebuit să evolueze în deplasare, la Crasna, însă, în urma unei trageri la sorţi cel puţin ciudată, echipa sălăjeană a fost nevoită să evolueze tot în deplasare. Doar Kraszna şi Speed Academy Piteşti au fost nevoite să evolueze două tururi consecutive în deplasare, toate celelalte 14 echipe au avut şansa să evolueze cel puţin o dată pe teren propriu, iar altele chiar în ambele tururi.

Juniorii de la Crasna s-au deplasat sâmbătă la Sighetu Marmaţiei, pentru a fi într-o formă cât mai bună duminică, la ora 14 – ora disputării meciului, iar la final s-au întros victorioşi. Nici arbitrajul ostil din partida de duminică nu i-a putut opri pe sălăjeni din drumul spre sferturile de finală ale competiţiei. După 1 – 0 la pauză în favoarea echipei din Crasna, gazdele au egalat la începutul părţii secunde, apoi au trecut în avantaj în urma unei decizii eronate de arbitraj. Plimob a beneficiat de o lovitură de pedeapsă, mingea a lovit bara transversală, a căzut lăngă bara laterală şi a ricoşat în teren, jucătorii ambelor echipe vrând să continue jocul. Însă, surpriză, centralul a validat golul, luând o decizie care a surprins până şi formaţia gazdă. Iar ca „tacâmul să fie complet”, acelaşi arbitru de centru a eliminat extrem de uşor un jucător de la Kraszna în minutul 60, echipa lui Florin Morar fiind nevoită să joace în inferioritate numerică ultima jumătate de oră. Însă, o vorbă din popor spune că „Dumnezeu ţine cu dreptatea”, iar FK Kraszna a avut o revenire spectaculoasă în ultimele 10 minute, marcând trei goluri şi impunându-se cu 4 – 2.

„Băieţii s-au mobilizat exemplar şi vreau să-i felicit, fiindcă este munca noastră de doi ani de zile. A fost un meci interzis cardiacilor. A fost o primă repriză pe care am controlat-o, iar pe lângă golul marcat am mai avut trei, patru ocazii. La începutul reprizei a doua, pe fondul unei nesincronizări în apărare, am fost egalaţi, apoi am rămas în inferioritate numerică. Fundaşul nostru central a comis două faulturi tot meciul şi a primit două cartonaşe galbene, fiind eliminat. Mă bucur că băieţii au respectat indicaţiile mele şi am putut să revenim spectaculos în ultimele zece minute. Vreau să mulţumesc suporterilor care au venit în număr mare şi ne-au susţinut, dar şi sponsorilor care au făcut posibilă această deplasare. Sper ca măcar în turul următor să evoluăm pe teren propriu şi împreună cu suporterii să obţinem o calificare istorică în semifinalele competiţiei”, ne-a declarat antrenorul Florin Morar.

Turul trei sau sferturile de finală vor avea loc sâmbătă, 8 iunie, fiind tot sistem eliminatoriu, cu un singur meci. Celelalte şapte echipe calificate în sferturile de finală sunt: CIL Blaj (Alba), ACS Viitorul Şoimuş (Hunedoara), ACSM Codela (Braşov), ACS Burduca (Dâmboviţa), Unirea Ruginoasa (Iaşi), Metalul Buzău (Buzău) şi ACSM Olteniţa (Călăraşi). FK Kraszna va evolua pe teren propriu, împotriva celor de la CIL Blaj, meciul fiind programat sâmbătă, de la ora 14, pe Terenul Comunal din Crasna. În primul tur al fazei naţionale, CIL Blaj a învins cu 3 – 2, pe teren propriu, CS Sparta Mediaş, iar în optimi a dispus cu acelaşi scor, în deplasare, de Sticla Arieşul Turda.