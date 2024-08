Campioni olimpici și glorii ale fotbalului românesc au făcut spectacol la Baza Sportivă „Viitorul” din Hereclean

Ediția cu numărul 19 a „Cupei Viitorul” a început luni seara, cu tradiționala partidă de deschidere în care au evoluat nume sonore din sportul și din fotbalul românesc, dar și autorități locale și județene, politicieni, profesori, oameni de afaceri și alți prieteni ai managerului Daniel Sabou.

Alături de foștii fotbaliști anunțați de organizatori înaintea partidei de la Hereclean, la evenimentul de luni seara au mai fost prezenți doi campioni olimpici: Mihai Covaliu – campion olimpic și mondial la scrimă, care ocupă în prezent funcția de președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Marian Enache, cel care a devenit în această vară campion olimpic la canotaj. Miodrag Belodedici, Ciprian Marica, Ionel Dănciulescu, Marius Niculae și Laszlo Sepsi au completat lista personalităților din sportul românesc, iar dintre localnici au fost prezenți Vasile Jula, Cristian Oros, Gabriel Vașvari și Marius Cozma. Printre invitați s-a numărat și Ionuț Popa, președintele CS Dinamo București.

Deputatul Lucian Bode a deschis lista politicienilor, acesta evoluând alături de gloriile sportului românesc, iar în echipa prietenilor lui Daniel Sabou au evoluat, printre alții, Dinu Iancu-Sălăjanu – președintele Consiliului Județean Sălaj, Cristian Mihai Lazăr – primarul orașului Șimleu Silvaniei și Florin Morar – directorul Colegiului Național „Silvania” Zalău.

„Mă bucur că județul nostru găzduiește acest eveniment deosebit pentru copiii noștri și pentru întreaga comunitate. Le mulțumesc din suflet tuturor părinților care își îndeamnă copiii să facă sport, alimentându-le dragostea pentru fotbal și pentru performanță. Aprecierea mea se îndreaptă și către campionii noștri, precum și către toți cei care au participat la meciul de gală. La anul, acest eveniment va avea loc pe noul teren pe care Consiliul Județean Sălaj îl amenajează în Zalău, la baza de la Unitatea Militară. Spațiul se află deja în proprietatea noastră, iar demersurile sunt în plină desfășurare pentru a înființa o bază modernă. Performanța nu poate exista fără o infrastructură de calitate, iar noi suntem hotărâți să investim în viitorul sportiv al județului nostru”, a declarat președintele Consiliului Județean Sălaj.

„Pentru noi sălăjenii, dar și pentru toți cei care îndrăgesc „sportul rege”, Cupa Viitorul a devenit un reper cu puternice rezonanțe naționale! Sportul unește o comunitate și generează exemple de excelență. Am fost alături și în acest an de cei peste 1.500 de juniori de la peste 30 de cluburi de fotbal din țară, care sunt prezenți la cea de-a XIX ediție a unuia dintre cele mai cunoscute turnee de profil din țară. Ediția din acest an a Cupei Viitorul este una specială, pentru că anul 2024 ne-a adus, ca țară, o revenire spectaculoasă în sport, fie că vorbim despre fotbal, la Campionatul European din Germania sau despre sporturile olimpice la Olimpiada de la Paris. De aceea, nu este întâmplătoare prezența Președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu și a campionului olimpic 2024 la dublu vâsle, Marian Enache, în deschiderea acestui turneu, cărora le mulțumesc că au acceptat invitația noastră”, a precizat deputatul Lucian Bode, cel care an de an se implică semnificativ în organizarea meciului de deschidere.

„Meciul de gală” s-a încheiat la egalitate, 5 – 5, iar de marți dimineața au început jocurile la cele zece categorii de vârstă din cadrul Cupei Viitorul.