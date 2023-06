Ardealul Crişeni a câştigat primul trofeu din istorie la seniori

Devenită campioană judeţeană în ediţia trecută a Ligii a IV-a, Rapid Jibou a rămas fără antrenorul Florin Morar, dar şi fără cei mai importanţi jucători. Florin Morar a fost ofertat de clubul FK Kraszna, cu care a devenit campion judeţean la categoria juniori Under 19, iar unii jucători, împreună cu conducătorul Flore Pop, au ales Ardealul Crişeni. Existau toate premisele pentru câştigarea eventului, dar unele accidentări apărute în timpul campionatului, au dat peste cap planurile celor de la Crişeni.

În cele din urmă, jucătorii pregătiţi de Mihai Bode au reuşit, totuşi, câştigarea unui trofeu, impunându-se cu scorul de 3 – 2 în finala fazei judeţene a Cupei României, împotriva formaţiei Juniorii Ip. Fotbaliştii de la Ardealul au condus şi la pauză cu scorul de 1 – 0, cele trei goluri fiind marcate de Flaviu Bărnuţiu (2) şi Sorin Iacob.

„La începutul campionatului, Ardealul Crişeni şi-a trasat două obiective: câştigarea campionatului şi a Cupei României. Din păcate, pe parcursul campionatului, am pierdut nişte jucători foarte importanţi, precum Mihai Bode şi Gabriel Ţiriac, jucători foarte talentaţi, iar jocul echipei a avut de suferit. Până la urmă, am reuşit să câştigăm Cupa României, iar acest trofeu se datoarează tuturor celor care au pus umărul la această performanţă, începând de la antrenori şi jucători, continuând cu conducerea administrativă, cu persoanele din Consiliul Local şi oamenii de afaceri. Este un trofeu care ne dă încredere că putem obţine rezultate bune şi în viitor. Îi mulţumesc atât antrenorului Mihai Bode, cât şi antrenorului echipei de juniori, Florin Kordiş, care a obţinut locul trei în campionatul de juniori Under 19. Faptul că avem copii cu potenţial în comuna noastră, îmi dă dreptul să cred că fotbalul din Crişeni are viitor”, ne-a declarat Călin Morar, primarul comunei Crişeni.

Pentru Ardealul Crişeni este primul trofeu din istorie câştigat de echipa de seniori.

Finala fazei judeţene s-a disputat pe Stadionul „Măgura” din Şimleu Silvaniei, iar la sfârşitul jocului, preşedintele AJF Sălaj, Daniel Sabou, le-a înmânat câştigătorilor tricourile inscripţionate cu numele competiţiei şi cu ediţia actuală, medalii şi un trofeu.

În urma câştigării fazei judeţene, Ardealul Crişeni s-a calificat la faza regională, unde se va duela cu alte două câştigătoare din judeţele limitrofe. Câştigătoarele din cele 42 de judeţe vor fi împărţite în 7 regiuni. În fiecare grupă vor exista două grupe a câte trei echipe, iar câştigătoarele grupelor vor juca finala pe regiunea respectivă. Vor rezulta 7 câştigătoare de regiuni, care se vor califica în turul 1 al Cupei României, alături de 69 de echipe din Liga a III-a.