Actualul sezon al Ligii a IV-a se va încheia cu un play-off

Federaţia Română de Fotbal a impus la începutul sezonului campionatelor din Liga a IV-a că echipele care vor termina pe primul loc vor fi obligate să susţină cel puţin 22 de meciuri oficiale înaintea jocurilor de baraj. În campionatul din Sălaj s-au înscris 11 echipe la start, astfel că echipa care va deveni campioană judeţeană va avea doar 20 de jocuri oficiale în momentul încheierii sezonului. Soluţia găsită de AJF Sălaj pentru rezolvarea situaţiei este organizarea unui play-off, fază în care se vor califica echipele situate pe primele patru locuri la finalul sezonului regulat.

„Despre sistemul competiţional vom discuta la Adunarea Generală din 18 februarie. Pentru a avea numărul de minim 22 de jocuri, e nevoie de un play-off, iar noi vom organiza partea a doua doar sub forma unui tur, fiindcă trebuie să nominalizăm campioana judeţeană până în data de 12 iunie”, a precizat Daniel Sabou, preşedintele AJF Sălaj.

La finalul turului în Liga a IV-a Sălaj, pe primul loc se situează Rapid Jibou, urmată de AS Chieşd, Someşul Odorhei şi AS Cosniciu.

Prima etapă din Liga a IV-a este programată în data de 12 martie, după următorul program: Ardealul Crişeni – Rapid Zimbor, AS Juniorii Ip – AS Cosniciu, CS Barcău Nuşfalău – Luceafărul Bălan, Venus Giurtelec – AS Chieşd, AS Bănişor-Peceiu – Rapid Jibou. Someşul Someş Odorhei va sta.