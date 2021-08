A fost anulat concursul de raliuri „Cupa Meseş Cento Group”

După opt ediţii organizate pe traseul Treznea – vârful Meseşului, concursul de raliuri „Cupa Meseş Centro Group” a fost anulat. Motivul îl reprezintă numărul mic de concurenţi înscrişi la ediţia din acest an.

„Sunt foarte dezamăgit, deoarece în urmă cu trei săptămâni, când am organizat consursul VTM de la Luna Şes, piloţii mi-au promis că vor veni şi la Zalău, iar acum am avut doar nouă înscrişi, ceea ce este mult prea puţin pentru un concurs de acest gen. Anul viitor o să încerc să-l mut în luna iulie, când nu vor fi nici atâtea concedii şi poate nici atâtea probleme cu maşinile piloţilor”, ne-a declarat Seletye David, de la ACR Satu Mare, care este şi unul dintre organizatorii evenimentului.

„Cupa Meseş Centro Group” a fost programată pentru sâmbătă, 7 august, evenimentul fiind, de fapt, a treia etapă din cadrul Campionatului Naţional de Viteză pe Traseu Montan.

