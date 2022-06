Ziua Internațională Împotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri – marcată în Sălaj

Sub sloganul ”Grijă în criză!”, pentru a marca la nivel național Ziua Internațională Împotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri – 26 iunie, Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Sălaj, prin Agenția Națională Antidrog (ANA), organizează în această perioadă o serie de activități de prevenire a consumului de droguri. Astfel, alături de colegii de la Biroul Siguranță Școlară și Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, derulează activități de informare şi prevenţie în liceele tehnologice Voievodul Gelu, Mihai – Viteazul, Colegiul Tehnic API din Zalău și la Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna. De asemenea, în parteneriat cu Biblioteca Județeană IS Bădescu, la secția „Tineri și adulți” este organizată o expoziție cu lucrări de pictură și grafică realizate de către elevi în cadrul proiectelor de prevenire.

Servicii gratuite de informare și asistență

Reprezentanţii CPECA Sălaj informează că pentru persoanele care se confruntă cu probleme legate de consumul de droguri, dar și pentru familiile acestora, oferă în permanență gratuit și confidențial servicii de informare și asistență.

De precizat este faptul că în fiecare an, în de 26 iunie, Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) coordonează campania globală de marcare a Zilei Internațională Împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri cu scopul de a trage un semnal de alarmă şi a determina factorii de decizie implicaţi să acţioneze eficient pentru a ajuta la creșterea gradului de conștientizare cu privire la problematica consumului de droguri. În acest an, UNODC a propus tema „Grijă în criză”, abordând provocările transnaționale legate de droguri, care decurg din situațiile de criză.