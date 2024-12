Zălăuanul Lucian Milaș, „Spartan Brand Ambassador” în România

Suntem mândri să vi-l prezentăm pe următorul „ambasador Spartan” din România, pe Lucian Milaș, un antrenor de fitness, un sălăjean pasionat de sport și fotografie, care reprezintă cu mândrie valorile Spartan. Lucian și-a descoperit pasiunea pentru cursele Spartan în 2021 și de atunci a devenit o sursă de inspirație pentru comunitatea sa. „În primul rând, vă mulțumesc pentru această onoare și mă bucur să primesc titlul de Spartan Brand Ambassador. Sunt antrenor de fitness la sala FT60′ din Zalău, pasionat de sport și fotografie. Virusul pentru tot ce înseamnă Spartan mi-a fost dat de coordonatorul Spartan Training Group Zalău, Cosmin Pașca. Prin calitatea de Spartan Brand Ambassador, îmi doresc să transmit acest cât mai departe – fiind un virus care te poate face bine din multe puncte de vedere. Prima mea cursă Spartan a fost la Cheile Grădiștei, în 2021. Am intrat în pită direct cu cursa Beast: peste 21 km și mai mult de 30 de obstacole. Am supraviețuit și am reușit să povestesc despre o experiență unicat. De atunci, experiențele și poveștile mele Spartan s-au tot adunat, din România și alte țări, participând la curse Spartan Trail, Sprint, Super, Beast și chiar Ultra. La una dintre cursele Spartan Ultra, alături de STG Zalău, am urcat pe podium, ocupând locul II. Îmi doresc să inspir cât mai mulți noi spartani să descopere bucuria și provocările acestui stil de viață. Baftă tuturor și nu uita: Lucian reprezintă cu mândrie spiritul Spartan și este hotărât să ducă mai departe valorile acestei comunități prin exemplul său personal și prin inspirația pe care o oferă celor din jur, potrivit Spartan Race România.

Sursa foto: facebook/spartan race românia