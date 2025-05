VIDEO: Emoție și lacrimi de bucurie. Foști profesori ai Școlii „Gheorghe Lazăr” din Zalău, omagiați într-o atmosferă de sărbătoare

Foști profesori ai Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” din Zalău, care s-au pensionat de ani buni, au fost omagiați astăzi într-un cadru festiv, evenimentul fiind pregătit și prezentat de directorul unității de învățământ zălăuane, profesoara Daniela Margin.

Flori, lacrimi, amintiri, îmbrățișări, dorințe și bucuria revederii, acestea au fost principalele ingrediente ale evenimentului cu o încărcătură emoțională deosebită. Unii dintre foștii profesori au ajuns la o vârstă venerabilă.

Undeva, în rândurile din partea de mijloc a sălii, doi ochi ce păreau acoperiți cu o perdea de lacrimi priveau cu emoție spre masa acoperită cu buchete de flori. Doina Gavriș a fost învățătoare, este în vârstă de 87 de ani, a format generații și generații de copii. S-a pensionat în urmă cu 31 de ani și mi-a povestit cu multă emoție în glas de frumoasele clipe petrecute alături de foștii săi elevi.

Învățătoarea Doina Gavriș, un exemplu de Om

„Sunt foarte emoționată. Am venit la școală pentru că aici este leagănul educației noastre. Îmi pare foarte bine pentru că am putut veni. Le doresc dascălilor din noua generație să reziste la provocări, la tot ceea ce urmează, dar și la schimbări și să depună măcar tot atâta efort cât am depus și noi, profesorii din generația mai veche pentru binele țării și al lumii. Pentru mine, această școală înseamnă primul an de învățământ ca profesor în Zalău, înseamnă prima clasă de muzică pe oraș, mai înseamnă sutele, poate miile de copii cărora le-am fost învățătoare, dar și prietenă. Cu mulți corespondez și acum, iar unii mă vizitează și le mulțumesc foarte mult. Îmi amintesc cu mare plăcere și multă emoție de toți anii de școală. Întrebată ce părere are despre actualul sistem de învățământ, doamna Gavriș a apreciat că le este greu nu doar profesorilor, ci și elevilor, pentru că schimbările în sistemul educațional sunt mult-mult prea dese, iar asta nu face bine deloc sistemului educațional românesc”, mi-a declarat Doina Gavriș.

Campionii profesorului Cristian Bejan

Printre cei felicitați s-a numărat și Cristian Bejan, fostul profesor de educație fizică și sport. A predat mulți ani și la această școală, dar și la alte unități de învățământ. Recunosc, în liceu am avut plăcerea să lucrez de câteva ori cu dumnealui. Mi-l amintesc perfect. Pentru acest profesor, sportul nu a fost o joacă, o fost poate una dintre cele mai serioase părți din viața sa de profesor, dar și de om. De la ora sa de sport te întorceai plin de energie și nu de puține ori a descoperit viitori campioni printre elevi ce nu păreau foarte talentați. L-am privit în acest cadru festiv, uneori îl văd și pe stradă, arată bine, se vede că i-a plăcut și a practicat sportul. A pregătit generații de sportivi, de voleibaliste, de voleibaliști, a obținut nenumărate premii, a câștigat campionate. Felicitări, domnule profesor! Nu peste mult timp, evenimentul a fost deschis de cea care coordonează frâiele unității de învățământ în care s-au format atâtea și atâtea generații de sălăjeni.

Cu emoție, directorul Daniela Margin le-a mulțumit tuturor profesorilor care au muncit decenii la rând în această unitate de învățământ, dar și celor care au ocupat funcții auxiliare, de implicarea cărora a depins buna funcționare a acestei școli.

A urmat momentul acordării buchetelor de flori și a unor cadouri simbolice, totul în semn de aleasă prețuire pentru cei care au sculptat în inimile elevilor valori, principii, virtuți, elemente esențiale într-o societate firească. Mulțumiri și multă sănătate tuturor!