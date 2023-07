Studiul unui cercetător zălăuan, menționat în prestigioasa publicație Scientific American.

Prezentarea științifică realizată de cercetătorul sălăjean Robert Chiș-Ciure la Conferința Asociației pentru Studiul Științific al Conștiinței (ASSC26), organizată în New York a fost menționată într-un editorial al prestigioasei publicații Scientific American. Robert scrie pe contul său de Facebook că a avut privilegiul de a vorbi despre compararea empirică a teoriilor științifice ale conștiinței, subliniind problemele fundamentale care se ascund în acest program de cercetare. Prezentarea este bazată pe un articol ce urmează să fie trimis spre publicare, scris în colaborare cu profesorii cercetători Georg Northoff și Lucia Melloni. „Este o onoare să văd că munca noastră este recunoscută și îmi reînnoiește entuziasmul și hotărârea de a continua această cercetare vitală. Mulțumesc lui John Horgan, autorul editorialului din Scientific American, pentru aprecierea demersului nostru științific și ASSC26 pentru oportunitatea de a-l împărtăși într-un forum atât de prestigious”, a punctat Robert. Acesta este fost elev al Colegiului Național „Silvania” din Zalău și a devenit un important cercetător în problematica somnului și conștiinței la nivel mondial. Recent, zălăuanul a participat la a 26-a conferință anuală a Asociației pentru Studiul Științific al Conștiinței, eveniment organizat de Universitatea din New York. Robert Chiș-Ciure este absolvent al Colegiului Național Silvania Zalău, promoția 2009 – 2013, Doctor în filosofie la Universitatea din București, bursier „Lucian Blaga” în cadrul Consciousness Rsearch Group al Universității din Turku, Finlanda, și bursier Fulbright la Center for Sleep and Consciousness al Universității din Wisconsin-Madison. Robert este și cercetător postdoctoral pentru International Center for Neuroscience and Ethics și colaborator al Universității din București.

Sursa foto: Facebook Robert Chiș-Ciure