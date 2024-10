Se închid centrele de plasament din Jibou și Cehu Silvaniei

Unul dintre proiectele aflate mâine pe masa consilierilor județeni se referă la închiderea Centrului de plasament din Jibou și a celui din Cehu Silvaniei. În proiect se arată că la începutul anului 2020 a fost semnat contractual în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, care are ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului „Închiderea Centrului de plasament din Jibou și înființarea a două case de tip familial în Mirşid și Var, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă” respectiv, ,,Jibou 2 – Închiderea Centrului de plasament Jibou și înființarea a două case de tip familial în Someş-Odorhei și Inău”. Obiectivul de sprijinire a dezinstituționalizării prin programul de finanţare are în vedere înființarea de case de tip familial în care vor fi îngrijiți copiii proveniți din centrele de plasament închise și pentru care nu au putut fi identificate alte soluții de îngrijire alternativă la îngrijirea rezidențială. Dezinstituționalizarea este procesul complex de tranziție de la îngrijirea în instituții la îngrijirea bazată pe servicii care previn separarea copiilor de familie și pe servicii alternative, respectiv serviciile de tip familial (bazate pe familie și pe îngrijirea în cadrul comunității). Prin reorganizare, centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou îşi va înceta activitatea, iar copiii vor fi transferaţi în Casele de tip familial nou înfiinţate. Tot acum patru ani a fost realizat un proiect care are ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea deciziei privind „Închiderea Centrului de plasament Cehu-Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: IRIS și DALIA, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, în orașul Cehu-Silvaniei”. Prin reorganizare, centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale Cehu-Silvaniei îşi va înceta activitatea, iar copiii vor fi transferaţi în casele de tip familial nou înfiinţate.

Share Whatsapp Email