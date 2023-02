Satul din Sălaj unde un litru de pălincă poate ajunge la 1.000 de euro

S-a scris de nenumărate ori de pălinca de Bădăcin, de produsul obținut printr-o tehnologie considerată mai degrabă o artă. La baza acestei povești este sălăjeanul Valentin Vălcăuan, un om echilibrat, blând, care crede în potențialul fantastic al pământului din zonă. De-a lungul anilor, Valentin Vălcăuan a produs nenumărate sortimente de pălincă din fructele culese din livezile familiei. Un astfel de sortiment este pălinca de coarne, un produs obținut cu greu, în cantități mici, iar toate acestea fac ca prețul produsului să depășească 1.000 de euro pentru un litru.

L-am cunoscut cu ani în urmă pe Valentin Vălcăuan, am ajuns în distileria sa care seamănă mai degrabă cu o făbricuță din stilul „Steampunk”. Totul strălucește, arama, lemnul folosit, toate sunt la superlativ. Valentin Vălcăuan mi-a spus că fructele sunt culese cu mâna doar când nivelul de coacere este unul optim. Sunt realizate analize, depozitarea și fermentarea fructelor este un proces extrem de atent supravegheat, se derulează lent și nu este forțat nimic. Producătorul mi-a povestit că solul din zona Bădăcin este unul prielnic pentru fructe, poate unul dintre cele mai bune soluri din această parte a țării. De-a lungul anilor, pălinca obținută în distileria familiei Vălcăuan a obținut nenumărate medalii de aur și argint, inclusiv în acest an a fost premiată la o competiție internațională desfășurată în Ungaria. Probe din această pălincă au fost trimise periodic pentru analize în Viena. Produsul este obținut în cantități mici, iar calitatea este cea care primează. Printre aceste sortimente de pălincă este și cea de coarne. Este obținută în cantități foarte mici, produsul are proprietăți deosebite, dar prețul poate fi unul pe măsură: chiar și 1.000 de euro pentru un litru. Desigur, unii îl consideră un produs exclusivist, chiar extravagant, nu este o băutură pe care să o bei în fiecare zi, ci un produs a cărui savoare trebuie simțită în adevăratul sens al cuvântului.

Sursa foto: Valentin Vălcăuan/Pălincă de Bădăcin