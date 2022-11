Sălajul, străbătut de italianul care vede lumea pe bicicletă

De peste un an pedalează prin Europa. A pornit de acasă, din Italia, a străbătut nenumărate țări europene, într-un final a ajuns în România, iar eu l-am întâlnit în Ortelec. Daniele este italianul care călătorește cu bicicleta de aproape 390 de zile.

Eu beau apă de la „Cioroi”, izvorul din Lupoaia, satul bunicilor mei, localitatea în care mi-am petrecut nenumărate veri alături de prietenii mei. Apa acestui izvor mi se pare cea mai bună din lume. Nimeni nu știe ca izvorul să fi secat vreodată, nici în vremurile extrem de secetoase ale ultimului secol. Încărcat cu bidoane și cu dorința de a scăpa din aglomerația Zalăului, am pornit la drum pe o ploaie măruntă. Înjurând starea drumului din Ortelec, un drum parcă blestemat, am înaintat. Doar că în față am zărit un biciclist, unul care mi-a atras atenția. Era echipat cu pelerină, iar bicicleta era încărcată cu mici cutii pentru depozitare, elemente specifice călătoriilor pe distanțe mari. L-am depășit și am oprit ceva mai încolo. Biciclistul s-a oprit oarecum speriat. Am văzut pe bicicletă steagul Italiei și mi-am dat seama rapid că aveam în față un italian. Slab, plouat, dar cu zâmbetul pe buze, italianul m-a privit curios. Nu știu italiană, dar l-am salutat în engleză, i-am spus cine sunt și faptul că m-a mânat curiozitatea profesională să îl opresc. Mi-a întins mâna, părea bucuros. Soția mea știe bine limba italiană, iar comunicarea a fost eficientă. Îl cheamă Daniele, a pornit de mai bine de un an într-o călătorie cu bicicleta. Doarme unde poate, la prieteni, la cine îl găzduiește, se odihnește inclusiv în cort, la marginea drumului forestier sau pe maul râului. Călătoria sa nu este întâmplătoare. Vrea să facă turul Europei pe bicicletă, să ajungă în Turcia, este implicat în cauze nobile, strânge donații pentru cauze umanitare. L-am întrebat cum se descurcă. Merge cu bani puțini asupra sa, aproape că nu are nevoie de bani, iar de-a lungul drumului a întâlnit nenumărați oameni inimoși care l-au încurajat, l-au și sprijinit. Am văzut atâta energie la Daniele. Mie îmi era frig, parcă ploua și mai tare, iar acest om era fericit cu bicicleta lui, cu visul său. Are chiar și un blog, o pagină de facebook. Îl puteți urmări pe pagina sa de facebook: Bike With Me. O să vă placă. I-am mulțumit lui Daniele, i-am urat succes. Trebuia să pedaleze, voia să ajungă în Cluj Napoca. Acolo va rămâne peste noapte. Mie mi s-a făcut frig și am intrat în mașină. Ce om, ce vis, cât curaj. Succes, Daniele!