Sălajul a început anul cu o rată a șomajului de 6,5%

Numărul şomerilor sălăjeni înregistraţi, la sfârşitul lunii ianuarie 2026, era de 5.802 persoane, reprezentând 2,2% din numărul total al şomerilor la nivel naţional. Datele oficiale indică o creștere de 1,8% faţă de luna decembrie a anului trecut şi de 2,6% comparativ cu luna ianuarie 2025.

Din total, numărul şomerilor aflaţi în plată era de 1.004 persoane.

Rata şomajului înregistrat, la sfârşitul lunii ianuarie 2026, a fost de 6,5% în raport cu populaţia activă civilă de la începutul lunii ianuarie a anului precedent, fiind cu 3,2 puncte procentuale mai mare decât rata şomajului înregistrată la nivel naţional.

În ceea ce priveşte efectivul de salariaţi, la sfârşitul lunii ianuarie 2026, acesta a fost de 54.417 persoane, în scădere cu 90 de persoane (-0,2%) faţă de luna decembrie 2025 şi cu 467 de persoane (-0,9%) faţă de luna ianuarie 2025.