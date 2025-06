Sălăjenii, campioni la donarea de sânge

An de an, la mijlocul lunii iunie este marcată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, iar vestea bună este că Sălajul ocupă primul loc pe țară în privința numărului de donatori la mia de locuitori. Azi dimineață, la Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj, unitate coordonată de medicul Cristina Ilieș, era plin de donatori: jandarmi, pompieri, polițiști, profesori, oameni din diferite categorii profesionale, toți venind pentru a dona „un strop de viață”, sânge de care este atâta nevoie pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale complexe în Sălaj, dar și în marile centre medicale din țară. Am ajuns la centru înainte de ora 8. Câțiva jandarmi donaseră deja. Aici l-am întâlnit și pe Paul Maghiu, directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Țara Silvaniei”.

Tocmai ce terminase de donat. Numărul donatorilor continua să crească. Directorul unității, medicul Cristina Ilieș, mi-a spus că sângele donat de sălăjeni ajunge în întreaga țară, la pacienți aflați în suferință. Centrul a devenit o instituție medicală mai activă ca niciodată. Echipele unității se deplasează săptămânal în orașele și comunele din județ, totul din dorința de a recolta și trimite sânge acolo unde este nevoie. Felicitări tuturor donatorilor!

Sursa foto: Florin Opriș